"Перетворилися на цеглини": росіянам заблокували сотні Porsche через супутник

У РФ перестали заводитися сотні автомобілів Porsche. Експерти стверджують, що машини заблокували дистанційно через супутник.

Масове блокування Porsche в РФ зафіксували 1 грудня, хоча перші випадки мали місце ще 28 листопада. Про це повідомляє агентство РБК.

Сотні автомобілів Porsche на всій території Росії фактично "перетворилися на цеглини" — перестали заводитися через втрату зв’язку з супутниковою системою сигналізації. Найбільше скарг надійшло з Москви та Краснодара. Багатьом власникам довелося скористатися послугами евакуатора.

"Ми спостерігаємо кратне збільшення звернень до сервісу компанії власників автомобілів Porsche з 28 листопада. Наші фахівці з'ясували, що проблема — у блокуванні штатної сигналізації через супутник", — заявила директор із сервісу автодилера "Рольф" Юлія Трушкова.

За її словами, існує ймовірність того, що таке блокування авто було навмисним. Проблеми відмічені у різних моделей Porsche – як бензинових, так і електричних. Зняти блокування можна, перезавантаживши блок сигналізації після його розбирання на СТО. Утім, деякі авто вдалося "оживити", відімкнувши їх акумулятори на 10 годин.

Крім того, подібні проблеми фіксуються в автомобілів Mercedes-Benz, проте вони не блокуються повністю.

Нагадаємо, що бренд Porsche припинив офіційно постачати автомобілі в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, проте продати російський бізнес не вдалося.

