У РФ на виставці презентували Lada Niva Sport з іржею і діркою на редукторі (відео)

Нова Lada Niva Sport, спортивна версія позашляховика, випуск якої розпочався наприкінці 2024 року, представлена на презентації, виявилася з серйозними дефектами.

Автомобіль вартістю 1,7 млн рублів (трохи більше ніж $21 тис.) мав такий вигляд, ніби вже не перший місяць, а то й рік був в експлуатації, повідомляє Mash.

Коли знімальна група ресурсу зазирнула під кузов, то побачила, що іржа вкривала болти і приводи, на редукторі помітила дірку, а під автомобілем — калюжу масла.

Але і це ще не все. Двері позашляховика зачинялися з перекосом і вимагали значного зусилля. Антикорозійну обробку, за словами представників, пропонують лише за додаткову плату.

Такі дефекти, кажуть фахівці, зазвичай виникають після тривалої експлуатації в агресивних умовах, тож їхня поява на новому екземплярі викликала бурхливу реакцію користувачів у соцмережах.

Відео дня

Коментатори припускають, що автомобіль могли привезти з відкритого майданчика зберігання або навіть після тестових навантажень, що компанія, зрозуміло, не підтверджує.

Коли журналісти спробували отримати коментар, представниця бренду, побачивши камеру, швидко покинула майданчик і більше до позашляховика не підходила.

Тим часом у соцмережах нове дітище російського автопрому вже стало мемом.

Минулого року повідомлялося, що Lada Niva Sport дуже трудомісткі у виробничому процесі, і їх випускатимуть в обмеженій кількості, близько 2 — 3 автомобілів на день (40 — 60 машин на місяць). З урахуванням того, що в Росії близько 320 дилерів Lada, нову модель за місяць отримає не кожен з них, а ціна машини штучного виробництва буде набагато вищою, ніж під час конвеєрного складання.

РосЗМІ хвалилися тим, що новим авто нібито захопилися американці.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину автомобіль "Aurus" представницького класу. Лідер КНДР під час візиту до РФ восени 2023 року оглядав лімузин Aurus Senat, на якому їздить особисто глава Кремля.

Вартість такої машини — близько $442 тисяч.

Також повідомлялося, що на півдні західного Сибіру, у російському місті Прокоп'євськ, ті, хто проїжджав, помітили автобус, який пересувався на трьох колесах, а на місці четвертого було закріплено звичайну колоду.