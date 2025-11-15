В РФ на выставке презентовали Lada Niva Sport со ржавчиной и дырой на редукторе (видео)

Новая Lada Niva Sport, спортивная версия внедорожника, выпуск которой начался в конце 2024 года, представленная на презентации, оказалась с серьезными дефектами.

Автомобиль стоимостью 1,7 млн рублей (чуть больше $21тыс) выглядел так, будто уже не первый месяц, а то и год был в эксплуатации, сообщает Mash.

Когда съемочная группа ресурса заглянула под кузов, то увидела, что ржавчина покрывала болты и привода, на редукторе заметила дыру, а под автомобилем — лужу масла.

Но и это еще не все. Двери внедорожника закрывались с перекосом и требовали значительного усилия. Антикоррозийную обработку, по словам представителей, предлагают только за дополнительную плату.

Такие дефекты, говорят специалисты, обычно возникают после длительной эксплуатации в агрессивных условиях, поэтому их появление на новом экземпляре вызвало бурную реакцию пользователей в соцсетях.

Відео дня

Комментаторы предполагают, что автомобиль могли привезти с открытой площадки хранения или даже после тестовых нагрузок, что компания, разумеется, не подтверждает.

Когда журналисты попытались получить комментарий, представительница бренда, увидев камеру, быстро покинула площадку и больше ко внедорожнику не подходила.

Тем временем в соцсетях новое детище российского автопрома уже стало мемом.

В прошлом году сообщалось, что Lada Niva Sport очень трудоемки в производственном процессе и будут выпускаться в ограниченном количестве, порядка 2 — 3 автомобилей в день (40 — 60 машин в месяц). С учетом того, что в России около 320 дилеров Lada, новую модель за месяц получит не каждый из них, а цена машины штучного производства будет намного выше, чем при конвейерной сборке.

РосСМИ хвастались тем, что новым авто якобы восхитились американцы.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль "Aurus" представительского класса. Лидер КНДР во время визита в РФ осенью 2023 года осматривал лимузин Aurus Senat, на котором ездит лично глава Кремля.

Стоимость такой машины — около $442 тысяч.

Также сообщалось, что на юге западной Сибири, в российском городе Прокопьевск, проезжающие заметили автобус, который передвигался на трех колесах, а на месте четвертого было закреплено обычное бревно.