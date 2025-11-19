Революційні зміни: новий Porsche Cayenne 2026 став електромобілем (фото, відео)

Новий Porsche Cayenne четвертого покоління перетворили на електрокар із запасом ходу понад 600 км. Це найпотужніша серійна модель в історії марки.

Електромобіль Porsche Cayenne випускатиметься паралельно з бензиновим попередником і вже доступний для замовлення. Ціна Porsche Cayenne в Україні стартує з 5 015 000 гривень. Його подробиці розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Дизайн Porsche Cayenne 2026

Новий Porsche Cayenne виглядає знайомо і зберігає фірмовий силует. Разом із тим, низку деталей запозичили в молодшого Porsche Macan.

"Ніс" Porsche Cayenne став більш вираженим, а матричні фари – тоншими. Заднє скло прикрите спойлером, а ліхтарі з’єднані діодною смугою.

Дизайн витриманий у дусі молодшого Porsche Macan Фото: Porsche

Електромобіль Porsche Cayenne – один із найбільш обтічних кросоверів на ринку. Його коефіцієнт лобового опору доволі низький — 0,25. Також з’явилися активні аеродинамічні елементи.

В основі Porsche Cayenne 2026 лежить платформа PPE від того ж Macan. Кросовер дещо більший за попередника.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Porsche

Розміри Porsche Cayenne 2026:

довжина – 4985 мм;

ширина – 1980 мм;

висота – 1674 мм;

колісна база – 3023 мм.

Салон Porsche Cayenne 2026

Кросовер Porsche Cayenne презентує нове компонування салону з трьома OLED-дисплеями. На передній панелі встановили 14,25-дюймовий віртуальний щиток приладів, вигнутий центральний тачскрін із діагоналлю 14,5 дюйма та 14,9-дюймовий екран для пасажира.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Porsche

Крім того, з’явилися проєкція на лобове скло з доповненою реальністю, голосовий помічник зі штучним інтелектом та навіть комп’ютерні ігри.

Новий Porsche Cayenne став просторішим, а його задні крісла отримали електропривід. Об’єм багажника виріс до 781 л у звичайному стані та 1588 л – зі складеними задніми кріслами. Також є 90-літровий відсік спереду.

Фото: Porsche

Новий Porsche Cayenne, характеристики

Спочатку дебютували базовий 435-сильний варіант і топовий кросовер Porsche Cayenne Turbo (за $163 000) із двомоторною силовою установкою на 1156 к. с. і 1500 Н∙м – найпотужніша серійна модель за всю історію марки.

Кросовер став просторішим Фото: Porsche

Електромобіль Porsche Cayenne Turbo розганяється до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год – за 7,4 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 260 км/год. У базовій модифікації спринт до сотні займає 4,5 с, а максималка — 230 км/год. Також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

В арсеналі електрокросовера – активна пневмопідвіска, векторизація тяги та, а за доплату доступні керовані задні колеса та активні стабілізатори.

Топовий Porsche Cayenne Turbo стартує до сотні за 2,5 с Фото: Porsche

Велика батарея ємністю 113 кВт∙год забезпечує запас ходу 640 км у базовій версії та 622 км – в Turbo. 800-вольтна архітектура дозволяє заряджатися струмом потужністю 400 кВт на 80% за 16 хвилин. Крім того, новий Porsche Cayenne – перший електрокар, який підтримує бездротову зарядку.

