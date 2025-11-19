Революционные перемены: новый Porsche Cayenne 2026 стал электромобилем (фото, видео)

Новый Porsche Cayenne четвертого поколения превратили в электрокар с запасом хода более 600 км. Это самая мощная серийная модель в истории марки.

Электромобиль Porsche Cayenne будет выпускаться параллельно с бензиновым предшественником и уже доступен для заказа. Цена Porsche Cayenne в Украине стартует с 5 015 000 гривен. Его подробности раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Дизайн Porsche Cayenne 2026

Новый Porsche Cayenne выглядит знакомо и сохраняет фирменный силуэт. Вместе с тем, ряд деталей позаимствовали у младшего Porsche Macan.

"Нос" Porsche Cayenne стал более выраженным, а матричные фары — тоньше. Заднее стекло прикрыто спойлером, а фонари соединены диодной полосой.

Дизайн выдержан в духе младшего Porsche Macan Фото: Porsche

Электромобиль Porsche Cayenne — один из самых обтекаемых кроссоверов на рынке. Его коэффициент лобового сопротивления довольно низкий — 0,25. Также появились активные аэродинамические элементы.

В основе Porsche Cayenne 2026 лежит платформа PPE от того же Macan. Кроссовер несколько крупнее предшественника.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Porsche

Размеры Porsche Cayenne 2026:

длина — 4985 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1674 мм;

колесная база — 3023 мм.

Салон Porsche Cayenne 2026

Кроссовер Porsche Cayenne презентует новую компоновку салона с тремя OLED-дисплеями. На передней панели установили 14,25-дюймовый виртуальный щиток приборов, изогнутый центральный тачскрин с диагональю 14,5 дюйма и 14,9-дюймовый экран для пассажира.

На передней панели установили три экрана Фото: Porsche

Кроме того, появились проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью, голосовой помощник с искусственным интеллектом и даже компьютерные игры.

Новый Porsche Cayenne стал просторнее, а его задние кресла получили электропривод. Объем багажника вырос до 781 л в обычном состоянии и 1588 л — со сложенными задними креслами. Также есть 90-литровый отсек спереди.

Фото: Porsche

Новый Porsche Cayenne, характеристики

Сначала дебютировали базовый 435-сильный вариант и топовый кроссовер Porsche Cayenne Turbo (за $163 000) с двухмоторной силовой установкой на 1156 л.с. и 1500 Н∙м — самая мощная серийная модель за всю историю марки.

Кроссовер стал просторнее Фото: Porsche

Электромобиль Porsche Cayenne Turbo разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч — за 7,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч. В базовой модификации спринт до сотни занимает 4,5 с, а максималка — 230 км/ч. Также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

В арсенале электрокроссовера — активная пневмоподвеска, векторизация тяги и, а за доплату доступны управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

Топовый Porsche Cayenne Turbo стартует до сотни за 2,5 с Фото: Porsche

Большая батарея емкостью 113 кВт∙ч обеспечивает запас хода 640 км в базовой версии и 622 км — в Turbo. 800-вольтная архитектура позволяет заряжаться током мощностью 400 кВт на 80% за 16 минут. Кроме того, новый Porsche Cayenne — первый электрокар, который поддерживает беспроводную зарядку.

