Кардинальные перемены: презентован новый Porsche Macan 2024 (фото, видео)
Новый Porsche Macan 2024 стал электрическим купе-кроссовером мощностью 639 сил в топовой версии. Его запас хода достигает 600 км.
В рамках недели исскуства в Сингапуре презентован новый Porsche Macan второго поколения. Кроссовер кардинально изменился и стал электромобилем. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте производителя.
Дизайн Porsche Macan 2024
Кроссовер Porsche Macan сохранил знакомый стиль, но стал стремительнее на вид. У него более покатая купеобразная крыша и высокая оконная линия. Передняя часть с выраженным "носом" и продолговатыми фарами выполнена в духе электрокара Porsche Taycan. Фонари соединены диодной полосой, а над ними установлен выдвижной спойлер.
Электромобиль Porsche Macan стал более обтекаемым (коэффициент аэродинамики – 0,25) и является первой моделью на новой платформе РРЕ. Ее также будет использовать электрокроссовер Audi Q6 E-Tron. Кроссовер несколько подрос в размерах.
Габариты Porsche Macan 2024:
- длина – 4784 мм;
- ширина – 1938мм;
- высота – 1622 мм;
- колесная база – 2893 мм.
Салон Porsche Macan 2024
Интерьер Porsche Macan стал современнее. На передней панели теперь установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Появилась и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Мультимедийная система для электрокара создана на платформе Android и включает навигацию с Google Maps. Объем багажника вырос до 540-1348 л, также дополнительный 84-литровый отсек появился спереди.
Электромобиль Porsche Macan, характеристики
Новый Porsche Macan 2024 дебютировал двух в полноприводных версиях с двумя электромоторами. Porsche Macan 4 на 408 л. с. и 650 Н∙м способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 220 км/ч. Топовый вариант Turbo на 639 л. с. и 1100 Н∙м стартует до 100 км/ч за 3,3 с и достигает 260 км/ч.Важно
Электрокроссовер получил электронный задний дифференциал с функцией векторизации тяги, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом, а в качестве ему предложены поворачиваемые задние колеса.
Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 591 км в Turbo и 613 км — в Macan 4. 800-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку мощностью 270 кВт: в этом режиме подзарядиться на 80% можно за 21 минуту.
Электромобиль Porsche Macan заметно дороже бензинового предшественника. Базовая версия будет стоить 84 100 евро, а Turbo — 114 600 евро.
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