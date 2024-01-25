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Кардинальные перемены: презентован новый Porsche Macan 2024 (фото, видео)

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Фото: Porsche | Porsche Macan 2024 предложен в двух версиях

Новый Porsche Macan 2024 стал электрическим купе-кроссовером мощностью 639 сил в топовой версии. Его запас хода достигает 600 км.

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В рамках недели исскуства в Сингапуре презентован новый Porsche Macan второго поколения. Кроссовер кардинально изменился и стал электромобилем. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте производителя.

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Porsche Macan Turbo стартует до сотни за 3,3 с
Фото: Porsche

Дизайн Porsche Macan 2024

Кроссовер Porsche Macan сохранил знакомый стиль, но стал стремительнее на вид. У него более покатая купеобразная крыша и высокая оконная линия. Передняя часть с выраженным "носом" и продолговатыми фарами выполнена в духе электрокара Porsche Taycan. Фонари соединены диодной полосой, а над ними установлен выдвижной спойлер.

Электромобиль Porsche Macan стал более обтекаемым (коэффициент аэродинамики – 0,25) и является первой моделью на новой платформе РРЕ. Ее также будет использовать электрокроссовер Audi Q6 E-Tron. Кроссовер несколько подрос в размерах.

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Линия крыши кроссовера стала более покатой
Фото: Porsche

Габариты Porsche Macan 2024:

  • длина – 4784 мм;
  • ширина – 1938мм;
  • высота – 1622 мм;
  • колесная база – 2893 мм.
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На передней панели установлены три дисплея
Фото: Porsche

Салон Porsche Macan 2024

Интерьер Porsche Macan стал современнее. На передней панели теперь установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Появилась и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Мультимедийная система для электрокара создана на платформе Android и включает навигацию с Google Maps. Объем багажника вырос до 540-1348 л, также дополнительный 84-литровый отсек появился спереди.

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Объем багажника вырос до 540-1348 л
Фото: Porsche
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Спереди появился 84-литровый багажник
Фото: Porsche

Электромобиль Porsche Macan, характеристики

Новый Porsche Macan 2024 дебютировал двух в полноприводных версиях с двумя электромоторами. Porsche Macan 4 на 408 л. с. и 650 Н∙м способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 220 км/ч. Топовый вариант Turbo на 639 л. с. и 1100 Н∙м стартует до 100 км/ч за 3,3 с и достигает 260 км/ч.

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Электрокроссовер получил электронный задний дифференциал с функцией векторизации тяги, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом, а в качестве ему предложены поворачиваемые задние колеса.

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Салон кроссовера отделан кожей
Фото: Porsche

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 591 км в Turbo и 613 км — в Macan 4. 800-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку мощностью 270 кВт: в этом режиме подзарядиться на 80% можно за 21 минуту.

Электромобиль Porsche Macan заметно дороже бензинового предшественника. Базовая версия будет стоить 84 100 евро, а Turbo — 114 600 евро.

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