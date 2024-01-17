В Украине появился редкий спорткар Porsche за 9 миллионов (фото)

Купе Porsche 911 GT3 Touring оснащено высокооборотистой 4,0-литровой шестеркой на 510 сил. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 320 км/ч.

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Во Львов привезли очень редкое купе Porsche 911 GT3 в исполнении Touring. В Украине зарегистрировано всего несколько таких спорткаров стоимостью от 9 миллионов гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

У Porsche 911 GT3 Touring отсутствует антикрыло

Touring – весьма нестандартная версия Porsche 911 GT3 с боле сдержанным дизайном. У купе нет огромного антикрыла, как у других GT3 – вместо него установлен выдвижной спойлер. Крышка капота двигателя изменена, но остались обвес и воздухозаборники. В салоне установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

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Как и все Porsche 911 GT, купе Touring оснащено атмосферной оппозитной шестеркой объемом 4,0 л и мощностью 510 л. с. В конструкции авто использовал карбон, поэтому его масса небольшая – 1418 кг.

Porsche 911 GT3 Touring получил 510-сильную атмосферную шестерку

Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 320 км/ч. Модель доступна с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями PDK.

У Porsche 911 GT3 Touring доработаны подвеска и рулевое управление. За доплату доступны карбоново-керамические тормоза.

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