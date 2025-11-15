В Киеве засветился нетипичный экстремальный спорткар Porsche за 12 миллионов (фото)

В Киеве заметили купе Porsche 911 GT3 Touring. Трековый спорткар оснащен высокооборотной 510-сильной шестеркой и стартует до сотни за 3,9 с.

Новый Porsche 911 GT3 Touring — редкость в Украине, ведь у нас приобрели немного этих спорткаров. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Porsche 911 GT3 Touring стартует до сотни за 3,9 с Фото: Topcars UA

Цена Porsche 911 GT3 Touring в Украине превышает 12 миллионов гривен. Модель довольно нетипичная.

Touring — более сдержанная версия Porsche 911 GT3. Главное ее внешнее отличие — отсутствие огромного заднего антикрыла. Его заменил выдвижной спойлер.

Новый Porsche 911 GT3 Touring стоит более 12 миллионов гривен Фото: Topcars UA

Впрочем, обвес и воздухозаборники сохранены, а в двухместном салоне по-прежнему установлены ковшеобразные спортивные сиденья. В этом авто обращают на себя внимание золотистые 20-дюймовые диски с креплением центральной гайкой.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Topcars UA

Как и все Porsche 911 GT3, вариант Touring оснащен высокооборотной 4,0-литровой шестеркой, которая развивает 510 л.с. при 8400 об/мин. Автообиль получил 6-ступенчатую механическую КПП и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 313 км/ч. За доплату предлагают карбоново-керамические тормоза.

Кстати, недавно в Киеве разбили новейший Porsche 911 GTS стоимостью 10 миллионов гривен.

Также Фокус писал, что в столице заметили редкий заряженный Audi 2000-х на 450 сил.