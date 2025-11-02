В Киеве разбили новый нестандартный спорткар Porsche за 10 миллионов (фото)

Новый Porsche 911 Carrera попал в ДТП в Киеве. Спортивное авто получило серьезные повреждения и не факт, что подлежит восстановлению.

Авария стала неподалеку нового Подольско-Воскресенского моста. Фото с места ДТП в Киеве публикуют столичные паблики.

ДТП произошло вблизи Подольско-Воскресенского моста Фото: Киев оперативный

Судя по фотографиям, купе Porsche 911 Carrera потеряло управляемость, слетело с дороги и врезалось в столб. У авто фактически уничтожена передняя часть, а в салоне сработали подушки безопасности. Вполне возможно, что спорткар подлежит утилизации, ведь его повреждения являются существенными.

Спорткар получил серьезные повреждения Фото: Киев оперативный

Стоит отметить, что в ДТП в Киеве попал новый Porsche 911 Carrera GTS, стоимость которого составляет примерно 10 миллионов гривен. Обновленное купе Porsche 911 начали продавать на нашем рынке примерно год назад.

Разбитый Porsche 911 Carrera GTS — нетипичная версия авто. Дело в том, что это первый серийный гибрид Porsche 911 за всю историю модели.

Цена Porsche 911 Carrera GTS составляет примерно 10 миллионов гривен Фото: Киев оперативный

Новый Porsche 911 Carrera GTS оснащен 3,6-литровой оппозитной шестеркой и электромотором, которые суммарно развивают 541 л. с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 312 км/ч, а его средний расход топлива составляет 10,5 л на 100 км. Доступны версии с задним и полным приводом.

Кстати, недавно в Украине попал в ДТП новейший 750-сильный суперкар McLaren.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели тюнингованный Porsche 911 90-х.