В Киеве заметили коллекционный Porsche 90-х с ярким тюнингом (фото)

В Киеве сфотографировали купе Porsche 911 1997 года. Знаменитый спорткар доработали и установили гигантское антикрыло.

Porsche 911 90-х в 993 кузове — редкость в Украине, ведь эта модель не продавалась у нас официально. Фотографии спорткара опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар оснастили огромным антикрылом Фото: Topcars UA

Важно

В Украину привезли "демонический" американский спорткар мощностью 840 сил (фото)

Porsche 911 поколения 993 выпускали с 1993 по 1998 год. Сейчас он ценится коллекционерами, ведь это последнее поколение знаменитого спорткара с двигателем воздушного охлаждения. Модель можно назвать переходной, ведь она сочетает классическую "начинку" с более современным обтекаемым кузовом.

Porsche 911 оснащен 282-сильной шестеркой Фото: Topcars UA

Конкретно этот Porsche 911 Carrera отличается интересным тюнингом, который включает измененный передний бампер, огромное антикрыло в стиле Porsche 911 GT2 и легкосплавные диски от более нового Porsche 911 (996).

Відео дня

Спорткар способен развить 275 км/ч Фото: Topcars UA

Купе Porsche 911 (993) оснащено 3,6-литровой оппозитной шестеркой мощностью 282 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с и развить 275 км/ч. Для модели предлагали 6-ступенчатую механическую КПП и 4-ступенчатый автомат Tiptronic.

Кстати, недавно в Украину завезли редкий спортивный седан Maserati 90-х годов.

Также Фокус рассказывал о брошенном лимузине Maybach 2006 года в Украине.