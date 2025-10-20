В Украину привезли редкий спортивный седан 90-х от создателя Lamborghini (фото)
В Украине появился раритетный седан Maserati Quattroporte 90-х. Компактное авто оснащено 335-сильным V8 с турбонаддувом и способно развить 270 км/ч.
Это лишь третий Maserati Quattroporte в Украине, да и всего с 1994 по 2001 год изготовили всего 2883 этих авто. О коллекционном раритете рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.
С момента своего появления в 1963 году Maserati Quattroporte был довольно нетипичной моделью, ведь сочетал комфорт седана с динамикой спортивного авто.Важно
Третье поколение Maserati Quattroporte разработал знаменитый итальянский дизайнер Марчелло Гандини, который также создал суперкары Lamborghini Miura, Countach и Diablo. Во внешности 4,5-метрового авто сочетаются плавные линии и грани.
Салон Maserati Quattroporte отделан кожей и деревом, а комплектация седана включает климат-контроль, CD-плеер, электропривод сидений и ABS.
Конкретно этот седан Maserati Quattroporte 3200 Evoluzione оснащен 3,2-литровым V8 с двумя турбинами, который развивает 335 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость составляет 272 км/ч. Автомобилей в этой версии выпустили всего 823.
Кстати, недавно в Киеве обнаружили заброшенный Maserati Quattroporte более нового поколения с двигателем Ferrari.
Также Фокус рассказывал о таинственном Bugatti Veyron в Житомире.