В Украину привезли редкий спортивный седан 90-х от создателя Lamborghini (фото)

В Украине появился раритетный седан Maserati Quattroporte 90-х. Компактное авто оснащено 335-сильным V8 с турбонаддувом и способно развить 270 км/ч.

Это лишь третий Maserati Quattroporte в Украине, да и всего с 1994 по 2001 год изготовили всего 2883 этих авто. О коллекционном раритете рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Дизайн авто разработал автор Lamborghini Countach и Diablo Марчелло Гандини Фото: Roma Urraco

С момента своего появления в 1963 году Maserati Quattroporte был довольно нетипичной моделью, ведь сочетал комфорт седана с динамикой спортивного авто.

Третье поколение Maserati Quattroporte разработал знаменитый итальянский дизайнер Марчелло Гандини, который также создал суперкары Lamborghini Miura, Countach и Diablo. Во внешности 4,5-метрового авто сочетаются плавные линии и грани.

Выпустили всего 823 3,2-литровых Maserati Quattroporte Evoluzione Фото: Roma Urraco

Салон Maserati Quattroporte отделан кожей и деревом, а комплектация седана включает климат-контроль, CD-плеер, электропривод сидений и ABS.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco 3,2-литровый V8 с турбонаддувом развивает 335 сил Фото: Roma Urraco

Конкретно этот седан Maserati Quattroporte 3200 Evoluzione оснащен 3,2-литровым V8 с двумя турбинами, который развивает 335 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость составляет 272 км/ч. Автомобилей в этой версии выпустили всего 823.

