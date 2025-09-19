Заброшенный раритет: в Киеве обнаружили спортивный седан с двигателем Ferrari (фото)

В Киеве нашли редкий седан Maserati Quattroporte. Спортивное авто длительное время стоит припаркованным под открытым небом во дворе.

Maserati Quattroporte пятого поколения относится к редкой версии Sport GT. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

У машины спущенные шины Фото: Topcars UA

Судя по состоянию Maserati Quattroporte, его давно не эксплуатировали. Седан покрыт слоем грязи, его шины приспущены, а на кузове видны мелкие повреждения. С автомобиля сняли номера.

Новый Maserati Quattroporte Sport GT стоил 112 тыс. долларов и продавался с 2005 по 2008 год. Эта версия модели отличается улучшенной управляемостью. Для этого перенастроили автоматическую КПП и подвеску с адаптивными амортизаторами, а также установили более эффективные тормоза.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Topcars UA

Кроме того, седан Maserati Quattroporte Sport GT получил особые 20-дюймовые диски и черный декор на кузове. В отделке салона использовали кожу и карбон. Конкретно это авто отличается зеленой матовой окраской.

Под капотом установлен 400-сильный V8 от Ferrari Фото: Topcars UA

Под капотом Maserati Quattroporte установлен двигатель Ferrari. Этот 4,2-литровый V8 развивает 400 л. с. и 460 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.

