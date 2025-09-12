В Киеве заметили сверхмощный 830-сильный суперкар Ferrari за $340 000 (фото)

В центре Киева сфотографировали суперкар Ferrari 296 GTB 2023 года. Гибридное авто не только развивает 330 км/ч, но и может проехать 25 км на электротяге.

Купе Ferrari 296 GTB пока является редкостью в Украине, хотя его производят с 2021 года и уже представили обновленную модель. Фотографии суперкара опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Новый Ferrari 296 GTB стоил от 342 000 долларов. Купе отличается клиновидным силуэтом с выраженным "носом" и заостренной задней частью. Конкретно это авто оклеено черной матовой пленкой.

Авто способно развить 330 км/ч Фото: Topcars UA

Суперкар Ferrari 296 GTB — довольно нетипичная модель марки, которая оснащена двигателем V6. Впрочем, этот 3,0-литровый турбодвигатель на 663 л. с. дополнен 167-сильным электромотором.

Суммарная отдача составляет 830 л.с. и 740 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а до 200 км/ч — 7,3 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Вместе с тем, гибрид Ferrari 296 GTB способен проехать 25 км в электрическом режиме. Суперкар не имеет привычной задней передач — ее роль выполняет электромотор в режиме реверса. Авто получило электронный дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

Кстати, недавно в Киеве полиция обнаружила нарушителя на Ferrari, который разогнался до 186 км/ч.

Также Фокус рассказывал, что Ferrari возродила знаменитый суперкар Testarossa.