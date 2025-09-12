У Києві помітили надпотужний 830-сильний суперкар Ferrari за $340 000 (фото)

У центрі Києва сфотографували суперкар Ferrari 296 GTB 2023 року. Гібридне авто не лише розвиває 330 км/год, але й може проїхати 25 км на електротязі.

Купе Ferrari 296 GTB поки є рідкістю в Україні, хоча його виробляють із 2021 року і вже представили оновлену модель. Світлини суперкара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Новий Ferrari 296 GTB коштував від 342 000 доларів. Купе вирізняється клиновидним силуетом із вираженим "носом" та загостреною задньою частиною. Конкретно це авто обклеєне чорною матовою плівкою.

Авто здатне розвинути 330 км/год Фото: Topcars UA

Суперкар Ferrari 296 GTB – доволі нетипова модель марки, яка оснащена двигуном V6. Утім, цей 3,0-літровий турбодвигун на 663 к. с. доповнений 167-сильним електромотором.

Сумарна віддача становить 830 к. с. і 740 Нм. Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а до 200 км/год – 7,3 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

Місто контрастів: у Києві помітили автовоз із раритетним Ferrari та "Запорожцем" (фото)

Разом із тим, гібрид Ferrari 296 GTB здатен проїхати 25 км в електричному режимі. Суперкар не має звичної задньої передач – її роль виконує електромотор у режимі реверсу. Авто отримало електронний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

До речі, нещодавно у Києві поліція виявила порушника на Ferrari, який розігнався до 186 км/год.

Також Фокус розповідав, що Ferrari відродила знаменитий суперкар Testarossa.