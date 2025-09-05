Місто контрастів: у Києві помітили автовоз із раритетним Ferrari та "Запорожцем" (фото)

У Києві сфотографували незвичну колекцію автомобілів. На автовозі транспортували суперкар Ferrari та старий "Запорожець".

Related video

Таке поєднання машин є доволі незвичним. Світлини з раритетними автомобілями опублікував сайт "ТопЖир".

Колекційні авто транспортували на автовозі Фото: topgir.com.ua

Суперкар Ferrari California є рідкістю в Україні. Купе-кабріолет випускали з 2008 по 2017 рік і зараз він на нашому ринку коштує 110-130 тис. доларів.

Важливо

Ferrari, McLaren і Aston Martin: які екзотичні авто з'явилися в Україні у 2025 році (фото)

Конкретно цей Ferrari California першої серії отримав 4,3-літровий атмосферний V8 потужністю 460 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвивати 310 км/год.

Ferrari California Фото: topgir.com.ua

"Запорожець", звісно, контрастує з Ferrari, проте це також колекційне авто. Річ у тім, що "вухастий" ЗАЗ-968 1971 року є капсулою часу. Це рідкісна модель ранньої серії із пробігом лише 5000 км, яка не експлуатувалася із середини 80-х років.

ЗАЗ-968 1971 року Фото: topgir.com.ua

Автомобіль нещодавно продавали, причому ціна ЗАЗ-968 була чималою — 15 000 доларів. "Запорожець" оснащений 1,2-літровим двигуном потужністю 40 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Його максимальна швидкість становить 120 км/год.

До речі, нещодавно у Рівному з'явився наступник California — суперкар Ferrari Roma.

Також Фокус писав про новітній електромобіль Rolls-Royce за $600 000 у Києві.