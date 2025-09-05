Город контрастов: в Киеве заметили автовоз с раритетным Ferrari и "Запорожцем" (фото)

В Киеве сфотографировали необычную коллекцию автомобилей. На автовозе транспортировали суперкар Ferrari и старый "Запорожец".

Такое сочетание машин является довольно необычным. Фотографии с раритетными автомобилями опубликовал сайт "ТопЖир".

Коллекционные авто транспортировали на автовозе Фото: topgir.com.ua

Суперкар Ferrari California является редкостью в Украине. Купе-кабриолет выпускали с 2008 по 2017 год и сейчас он на нашем рынке стоит 110-130 тыс. долларов.

Конкретно этот Ferrari California первой серии получил 4,3-литровый атмосферный V8 мощностью 460 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развивать 310 км/ч.

Ferrari California Фото: topgir.com.ua

"Запорожец", конечно, контрастирует с Ferrari, однако это также коллекционное авто. Дело в том, что "ушастый" ЗАЗ-968 1971 года является капсулой времени. Это редкая модель ранней серии с пробегом всего 5000 км, которая не эксплуатировалась с середины 80-х годов.

ЗАЗ-968 1971 года Фото: topgir.com.ua

Автомобиль недавно продавали, причем цена ЗАЗ-968 была немалой — 15 000 долларов. "Запорожец" оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 40 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Его максимальная скорость составляет 120 км/ч.

