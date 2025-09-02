В Ровно появился скоростной 620-сильный суперкар Ferrari (фото)

В Украине стало на один суперкар Ferrari Roma больше. Спортивное итальянское купе привезли в Ровно.

Отмечается, что это первый Ferrari Roma в этом областном центре. Его фотографии опубликовали на странице cars_rv в Instagram.

Ранее этот Ferrari Roma видели поврежденным на эвакуаторе Фото: instagram.com/cars_rv

Суперкар Ferrari Roma — спортивно-туристическая модель, которая выпускалась с 2020 по 2024 год. На смену ему уже пришло купе Ferrari Amalfi.

Новый Ferrari Roma стоил от 250 000 долларов и был самой доступной моделью марки. Впрочем, этот автомобиль несколько дешевле, ведь является так называемым "битком", то есть авто после ДТП. Суперкар видели на эвакуаторе с поврежденной передней частью.

Новый Ferrari Roma стоил от $250 000 Фото: Ferrari

4,6-метровое четырехместное купе Ferrari Roma отличается элегантным стремительным дизайном с выраженным "носом", длинным капотом и изогнутой линией крыши. В салоне установлены три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.

На передней панели установили три экрана Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari Roma оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо, который развивает 620 л. с. и 760 Нм. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Кстати, недавно украинская полиция разоблачила экс-чиновника оборонного предприятия, который завез купе Ferrari Roma для россиянина.

Также Фокус писал, что в Киеве видели предшественника модели Roma — суперкар Ferrari Portofino.