У Рівному з'явився швидкісний 620-сильний суперкар Ferrari (фото)
В Україні стало на один суперкар Ferrari Roma більше. Спортивне італійське купе привезли до Рівного.
Зазначається, що це перший Ferrari Roma в цьому обласному центрі. Його світлини опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.
Суперкар Ferrari Roma – спортивно-туристична модель, яку випускали з 2020 по 2024 рік. На зміну йому вже прийшло купе Ferrari Amalfi.Важливо
Новий Ferrari Roma коштував від 250 000 доларів і був найдоступнішою моделлю марки. Утім, цей автомобіль є дещо дешевшим дешевшим, адже є так званим "битком", тобто авто після ДТП. Суперкар бачили на евакуаторі з пошкодженою передньою частиною.
4,6-метрове чотиримісне купе Ferrari Roma вирізняється елегантним стрімким дизайном із вираженим "носом", довгим капотом та вигнутою лінією даху. У салоні встановлено три дисплеї, один із яких призначений для пасажира.
Суперкар Ferrari Roma оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 620 к. с. та 760 Нм. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год.
До речі, нещодавно українська поліція викрила ексчиновника оборонного підприємства, який завіз купе Ferrari Roma для росіянина.
Також Фокус писав, що в Києві бачили попередника моделі Roma — суперкар Ferrari Portofino.