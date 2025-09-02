У Рівному з'явився швидкісний 620-сильний суперкар Ferrari (фото)

В Україні стало на один суперкар Ferrari Roma більше. Спортивне італійське купе привезли до Рівного.

Зазначається, що це перший Ferrari Roma в цьому обласному центрі. Його світлини опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.

Раніше цей Ferrari Roma бачили пошкодженим на евакуаторі Фото: instagram.com/cars_rv

Суперкар Ferrari Roma – спортивно-туристична модель, яку випускали з 2020 по 2024 рік. На зміну йому вже прийшло купе Ferrari Amalfi.

Ferrari, McLaren і Aston Martin: які екзотичні авто з'явилися в Україні у 2025 році (фото)

Новий Ferrari Roma коштував від 250 000 доларів і був найдоступнішою моделлю марки. Утім, цей автомобіль є дещо дешевшим дешевшим, адже є так званим "битком", тобто авто після ДТП. Суперкар бачили на евакуаторі з пошкодженою передньою частиною.

Новий Ferrari Roma коштував від $250 000 Фото: Ferrari

4,6-метрове чотиримісне купе Ferrari Roma вирізняється елегантним стрімким дизайном із вираженим "носом", довгим капотом та вигнутою лінією даху. У салоні встановлено три дисплеї, один із яких призначений для пасажира.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari Roma оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо, який розвиває 620 к. с. та 760 Нм. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

До речі, нещодавно українська поліція викрила ексчиновника оборонного підприємства, який завіз купе Ferrari Roma для росіянина.

Також Фокус писав, що в Києві бачили попередника моделі Roma — суперкар Ferrari Portofino.