Ferrari, McLaren і Aston Martin: які екзотичні авто з'явилися в Україні у 2025 році (фото)

У 2025 році на українських дорогах з’явилися рідкісні суперкари, потужні кросовери та тюнінговані авто. Вартість деяких моделей – мільйони доларів.

За 2025 рік попит на дорогі преміальні авто в Україні знизився, проте на наших дорогах з’явилося чимало цікавих люксових моделей. Заможні українці купували екзотичні суперкари Ferrari, McLaren і Aston Martin, кросовери Lamborghini та Rolls-Royce, потужні тюнінговані авто від Brabus та Mansory. Фокус вибрав кращі авто представницького класу, які привезли до України в нинішньому році.

Aston Martin Valiant

Aston Martin Valiant у київському автосалоні Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valiant за $2,7 мільйона – найдорожче авто в Україні. Ексклюзивне трекове купе створили спеціально для дворазового чемпіона "Формули-1" Фернандо Алонсо і випустили лімітованою серією із 38 авто. Купе оснащене 745-сильним V12 твін-турбо і доступне лише з 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: Topcars UA

Новий Rolls-Royce Cullinan у зарядженому виконанні Black Badge обійдеться в 700 000 доларів. Він вирізняється особливим декором та покращеним і розкішнішим інтер’єром, а потужність його 6,75-літрового V12 із турбонаддувом збільшили до 600 сил.

Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новий Ferrari 812 Superfast ("супершвидкий") коштував 500 000 доларів, проте зараз цю модель уже не випускають. Купе класичного компонування оснащене високооборотним 6,5-літровим V12, який розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв. Авто повністю відповідає своїй назві – стартує до сотні за 2,9 с і розвиває 340 км/год.

Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini Huracan Sterrato Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

У Житомирі з’явився нетиповий суперкар-кросовер Lamborghini Huracan Sterrato зі збільшеним до 170 мм кліренсом та пластиковим обвісом. Виготовили лише 1499 таких купе. 5,2-літровий 610-сильний V10 дозволяє розганятися до 100 км/год, а максимальна швидкість обмежена на 260 км/год. Ціна Lamborghini Huracan Sterrato 280 000 доларів.

McLaren 750S

McLaren 750S Фото: carspotter.ukraine

У Львові сфотографували новий McLaren 750S Spider вартістю щонайменше $360 000. Наступник відомої моделі 720S отримав 750-сильний V8 твін-турбо та покращену аеродинаміку. Він розганяється до сотні за 2,8 с і розвиває 332 км/год.

Porsche 911 Turbo Brabus

Porsche 911 Turbo Brabus Фото: Topcars UA

Brabus тюнінгує не лише Mercedes-Benz, у портфоліо німців є і доопрацьований спорткар Porsche 911 Turbo. Віддачу його 3,8-літрової турбошістки збільшили до вражаючих 900 к. с. і 1000 Н∙м. Результат – 2,5 с до 100 км/год і максимальні 340 км/год.

Aston Martin DB12

Aston Martin DB12 Фото: Topcars UA

Новий Aston Martin DB12 – елегантне спортивно-туристичне купе з 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Модель продається в Україні офіційно і коштує 12,7 млн гривень. Суперкар здатен розвинути 325 км/год, а спринт до сотні займає 3,6 с. До речі, нещодавно саме цей Aston Martin DB12 забрав евакуатор у Києві.

Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes AMG GT Black Series Фото: Topcars UA

Екстремальний трековий суперкар Mercedes-AMG GT Black Series свого часу продавали за майже $400 000. Купе вирізняється агресивним карбоновим обвісом і величезним антикрилом, а його масу знизили на 35 кг. Потужність 4,0-літрової вісімки з турбонаддувом зросла до 730 к. с., що не лише дозволило стартувати до сотні за 3,2 с і розвивати 325 км/год, але й дало змогу побити рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг.

Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi SU7 Ultra Фото: Topcars UA

Електромобілі Xiaomi не назвеш преміальними і це найдешевше авто у нашому рейтингу вартістю "всього" 80 000 доларів. Утім, цей Xiaomi SU7 Ultra — найшвидший серійний седан у світі. Тримоторна установка на 1548 к. с. і 1770 Нм розганяє його до 100 км/год за 1,97 с та дає можливість розвинути 359 км/год. Запас ходу становить 630 км.

Mercedes S-Class Mansory

Mercedes-AMG S63 Mansory Фото: Major_Carspotter

Mercedes-AMG S63 від Mansory – найпотужніший і найшвидший S-Class в історії. Заряджений седан пропонують у версіях потужністю до 950 сил. Розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а максималка обмежена на 290 км/год. Звісно ж, у Mansory створили для Mercedes S-Class екстравагантний карбоновий пакет та пропонують яскраві варіанти оздоблення салону.

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus від 1016 Industries Фото: instagram.com/cars_rv

За 2025 рік в Україні з’явилося одразу кілька Lamborghini Urus, серед яких новий 666-сильний варіант S та тюнінговані кросовери від ательє Mansory та 1016 Industries. Останній – серйозно постраждав у ДТП в Києві.

Ferrari Portofino

Ferrari Portofino Фото: Topcars UA

Чотиримісний купе-кабріолет Ferrari Portofino випускали в 2018-2023 роках і свого часу він був найдоступнішою моделлю італійської марки. 600-сильний V8 твін-турбо дозволяє стартувати до сотні за 3,5 с і розвивати 320 км/год.

