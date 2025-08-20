Ferrari, McLaren і Aston Martin: які екзотичні авто з'явилися в Україні у 2025 році (фото)
У 2025 році на українських дорогах з’явилися рідкісні суперкари, потужні кросовери та тюнінговані авто. Вартість деяких моделей – мільйони доларів.
За 2025 рік попит на дорогі преміальні авто в Україні знизився, проте на наших дорогах з’явилося чимало цікавих люксових моделей. Заможні українці купували екзотичні суперкари Ferrari, McLaren і Aston Martin, кросовери Lamborghini та Rolls-Royce, потужні тюнінговані авто від Brabus та Mansory. Фокус вибрав кращі авто представницького класу, які привезли до України в нинішньому році.
Aston Martin Valiant
Суперкар Aston Martin Valiant за $2,7 мільйона – найдорожче авто в Україні. Ексклюзивне трекове купе створили спеціально для дворазового чемпіона "Формули-1" Фернандо Алонсо і випустили лімітованою серією із 38 авто. Купе оснащене 745-сильним V12 твін-турбо і доступне лише з 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.
Rolls-Royce Cullinan Black Badge
Новий Rolls-Royce Cullinan у зарядженому виконанні Black Badge обійдеться в 700 000 доларів. Він вирізняється особливим декором та покращеним і розкішнішим інтер’єром, а потужність його 6,75-літрового V12 із турбонаддувом збільшили до 600 сил.Важливо
Ferrari 812 Superfast
Новий Ferrari 812 Superfast ("супершвидкий") коштував 500 000 доларів, проте зараз цю модель уже не випускають. Купе класичного компонування оснащене високооборотним 6,5-літровим V12, який розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв. Авто повністю відповідає своїй назві – стартує до сотні за 2,9 с і розвиває 340 км/год.
Lamborghini Huracan Sterrato
У Житомирі з’явився нетиповий суперкар-кросовер Lamborghini Huracan Sterrato зі збільшеним до 170 мм кліренсом та пластиковим обвісом. Виготовили лише 1499 таких купе. 5,2-літровий 610-сильний V10 дозволяє розганятися до 100 км/год, а максимальна швидкість обмежена на 260 км/год. Ціна Lamborghini Huracan Sterrato 280 000 доларів.
McLaren 750S
У Львові сфотографували новий McLaren 750S Spider вартістю щонайменше $360 000. Наступник відомої моделі 720S отримав 750-сильний V8 твін-турбо та покращену аеродинаміку. Він розганяється до сотні за 2,8 с і розвиває 332 км/год.
Porsche 911 Turbo Brabus
Brabus тюнінгує не лише Mercedes-Benz, у портфоліо німців є і доопрацьований спорткар Porsche 911 Turbo. Віддачу його 3,8-літрової турбошістки збільшили до вражаючих 900 к. с. і 1000 Н∙м. Результат – 2,5 с до 100 км/год і максимальні 340 км/год.
Aston Martin DB12
Новий Aston Martin DB12 – елегантне спортивно-туристичне купе з 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Модель продається в Україні офіційно і коштує 12,7 млн гривень. Суперкар здатен розвинути 325 км/год, а спринт до сотні займає 3,6 с. До речі, нещодавно саме цей Aston Martin DB12 забрав евакуатор у Києві.
Mercedes-AMG GT Black Series
Екстремальний трековий суперкар Mercedes-AMG GT Black Series свого часу продавали за майже $400 000. Купе вирізняється агресивним карбоновим обвісом і величезним антикрилом, а його масу знизили на 35 кг. Потужність 4,0-літрової вісімки з турбонаддувом зросла до 730 к. с., що не лише дозволило стартувати до сотні за 3,2 с і розвивати 325 км/год, але й дало змогу побити рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг.
Xiaomi SU7 Ultra
Електромобілі Xiaomi не назвеш преміальними і це найдешевше авто у нашому рейтингу вартістю "всього" 80 000 доларів. Утім, цей Xiaomi SU7 Ultra — найшвидший серійний седан у світі. Тримоторна установка на 1548 к. с. і 1770 Нм розганяє його до 100 км/год за 1,97 с та дає можливість розвинути 359 км/год. Запас ходу становить 630 км.
Mercedes S-Class Mansory
Mercedes-AMG S63 від Mansory – найпотужніший і найшвидший S-Class в історії. Заряджений седан пропонують у версіях потужністю до 950 сил. Розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а максималка обмежена на 290 км/год. Звісно ж, у Mansory створили для Mercedes S-Class екстравагантний карбоновий пакет та пропонують яскраві варіанти оздоблення салону.Важливо
Lamborghini Urus
За 2025 рік в Україні з’явилося одразу кілька Lamborghini Urus, серед яких новий 666-сильний варіант S та тюнінговані кросовери від ательє Mansory та 1016 Industries. Останній – серйозно постраждав у ДТП в Києві.
Ferrari Portofino
Чотиримісний купе-кабріолет Ferrari Portofino випускали в 2018-2023 роках і свого часу він був найдоступнішою моделлю італійської марки. 600-сильний V8 твін-турбо дозволяє стартувати до сотні за 3,5 с і розвивати 320 км/год.
