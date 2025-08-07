Ексклюзив за $30 мільйонів: Bugatti представила найдорожчий суперкар у світі (відео)

Представлено унікальний суперкар Bugatti Brouillard. Фінальна модель зі знаменитим 1600-сильним W16 є одним із найдорожчих авто сучасності.

Ціна Bugatti Brouillard становить приблизно 30 мільйонів доларів, тобто це найдорожчий суперкар у світі. За вартістю з ним може змагатися хіба кабріолет Rolls-Royce Droptail. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Bugatti.

Новий Bugatti Brouillard – первісток в ексклюзивній лінійці Solitaire. У рамках цієї програми створюватимуть автомобілі за індивідуальним замовленням. Суперкар створили на замовлення Мішеля Перрідона з Нідерландів — власника найбільшої у світі колекції Bugatti.

Bugatti Brouillard став останньою моделлю з 8,0-літровим W16 Фото: Bugatti

За основу взяли кабріолет Bugatti Mistral, проте йому додали прозорий дах, а дизайн зробили дещо агресивнішим – збільшили повітрозабірники, встановили новий карбоновий обвіс та антикрило ззаду.

Салон оздобили шкірою, карбоном і дорогою тканиною Фото: Bugatti

Салон Bugatti Brouillard оздоблений шкірою, дорогою тканиною та карбоном, причому всередині переважають зелені тони. Також з'явилися зображення коней, адже суперкар назвали на честь улюбленого жеребця Етторе Бугатті. Компонування інтер'єру знайоме за Bugatti Mistral та Chiron.

Інтер'єр прикрасили зображеннями жеребців Фото: Bugatti

У цих же моделей запозичили і 8,0-літровий 1600-сильний W16 з чотирма турбінами: Bugatti Brouillard стане останнім суперкаром із цим легендарним двигуном. Максимальна швидкість авто перевищує 400 км/год.

