До сотні — за 2,5 с: представлено екстремальний 1000-сильний суперкар Mercedes (фото)
Суперкар Mercedes-AMG GT отримав нову заряджену версію потужністю 1000 сил. Її створили спеціалісти Brabus і найшвидше творіння в сучасній лінійці німецького ательє.
Новий Brabus 1000 (саме так назвали авто) випустять лімітованою серією, а його ціна перевищить 300 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Brabus.
Тюнінг Mercedes-AMG GT вийшов доволі ґрунтовним. За основу взяли топовий варіант E-Performance із плагін-гібридною установкою на 816 сил.
Об’єм V8 твін-турбо збільшили до 4,5 л, також встановили нові турбіни та вихлоп, а от електромотор не чіпали. Результат – 1000 к. с. та 1620 Н∙м крутного моменту.
Новий Mercedes-AMG GT Brabus 1000 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 320 км/год. Разом із тим, гібрид витрачає лише 9 л на 100 км у змішаному циклі.
Суперкар Mercedes-AMG GT отримав карбонові обвіс, декор та антикрило, а також колісні диски Monoblock Z діаметром 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду. Також змінено решітку радіатора.
Салон Mercedes-AMG GT обшили дорогою чорною шкірою, а також замшею і карбоном. Крім того, з’явилися вставки бронзового кольору.
До речі, нещодавно в Києві помітили надзвичайно рідкісний Porsche Brabus на 900 сил.
Також Фокус розповідав про рідкісний Mercedes W126 AMG, який продають за $850 000.