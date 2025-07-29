До сотні — за 2,5 с: представлено екстремальний 1000-сильний суперкар Mercedes (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT отримав нову заряджену версію потужністю 1000 сил. Її створили спеціалісти Brabus і найшвидше творіння в сучасній лінійці німецького ательє.

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Новий Brabus 1000 (саме так назвали авто) випустять лімітованою серією, а його ціна перевищить 300 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Brabus.

Суперкар отримав карбонові обвіс та антикрило Фото: brabus.com

Тюнінг Mercedes-AMG GT вийшов доволі ґрунтовним. За основу взяли топовий варіант E-Performance із плагін-гібридною установкою на 816 сил.

Об’єм V8 твін-турбо збільшили до 4,5 л, також встановили нові турбіни та вихлоп, а от електромотор не чіпали. Результат – 1000 к. с. та 1620 Н∙м крутного моменту.

Потужність гібридної установки зросла до 1000 сил Фото: brabus.com

Новий Mercedes-AMG GT Brabus 1000 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 320 км/год. Разом із тим, гібрид витрачає лише 9 л на 100 км у змішаному циклі.

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Суперкар Mercedes-AMG GT отримав карбонові обвіс, декор та антикрило, а також колісні диски Monoblock Z діаметром 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду. Також змінено решітку радіатора.

Салон Mercedes-AMG GT оздобили шкірою, замшею і карбоном Фото: brabus.com

Салон Mercedes-AMG GT обшили дорогою чорною шкірою, а також замшею і карбоном. Крім того, з’явилися вставки бронзового кольору.

До речі, нещодавно в Києві помітили надзвичайно рідкісний Porsche Brabus на 900 сил.

Також Фокус розповідав про рідкісний Mercedes W126 AMG, який продають за $850 000.