900 сил і 2,5 с до сотні: у Києві помітили унікальний Porsche Brabus за $500 000 (фото)

На київському автодромі "Чайка" сфотографували незвичний варіант купе Porsche 911. Спорткар доопрацювали в ательє Brabus та збільшили його потужність до 900 к. с.

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Brabus 900 (саме так назвали авто) є великою рідкістю, адже, як відомо, німецьке ательє в основному працює з Mercedes-Benz і лише зовсім недавно почало виконувати тюнінг Porsche. Світлини надпотужного автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто отримало карбонові обвіс і антикрило Фото: Topcars UA

Porsche 911 Brabus випустили лімітованою серією. Ціна спорткара становила приблизно 500 000 доларів.

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За основу для доопрацювання взяли купе Porsche 911 Turbo S в 992 кузові, оснащене 3,8-літровою опозитною турбошісткою. Як заведено у Brabus, цифровий індекс у назві вказує на потужність автомобіля – її збільшили із 650 до 900 сил. Максимальний крутний момент виріс із 800 до 1000 Н∙м.

Встановлені фірмові диски Brabus Фото: Topcars UA

Porsche 911 Brabus здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 340 км/год. Крім того, спорткар отримав гучніший спортивний вихлоп.

Потужність двигуна зросла до 900 сил Фото: Topcars UA

Тюнінг Porsche 911 Turbo від Brabus також включає карбонові обвіс, декор та антикрило. Встановлені й фірмові колісні диски Brabus. За доплату пропонують і доопрацьовання салону – його обшивають дорожчою шкірою та додають карбону.

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