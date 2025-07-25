Найшвидший світі: у Києві помітили новий 1500-сильний електрокар Xiaomi за $80 000 (фото)

В Україні з’явився новий Xiaomi SU7 у топовій зарядженій версії Ultra. Електромобіль потужністю понад 1549 сил здатен розвинути понад 350 км/год.

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Один із перших Xiaomi SU7 Ultra помітили в Києві. Світлини електрокара опублікували на сторінці на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra випускають невеликими серіями — по 10 000 авто на рік. Спортивну модель уже постачають до України: ціна Xiaomi SU7 Ultra становить приблизно $80 000.

Електромобіль здатен розігнатися до сотні за 1,98 с і розвинути 359 км/год Фото: Topcars UA

Седан Xiaomi SU7 Ultra отримав тримоторну установку на 1548 к. с. і 1770 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 1,97 с, до 200 км/год – за 5,86 с, а до 300 км/год – за 15 с.

Максимальна швидкість Xiaomi SU7 Ultra становить 359 км/год, тобто це найшвидший у світі седан. Мало того, він встановив рекорд кола на автодромі Нюрбургринг серед електрокарів.

Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма Akenobo Фото: Topcars UA

Покращити керованість та комфорт їзди покликані адаптивні амортизатори та пневмопідвіска. Сповільнюють новий Xiaomi SU7 Ultra карбоново-керамічні гальма Akenobo діаметром 430 мм спереду та 410 мм ззаду: для зупинки зі 100 км/год знадобиться всього 30,8 м.

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Китайський електромобіль Xiaomi SU7 Ultra оснастили дещо легшою батареєю на 93,7 кВт∙год. Запас ходу становить 630 км, а швидка зарядка (потужністю 480 кВт) на 80% займає всього 11 хвилин.

Салон оздобили шкірою і карбоном Фото: Xiaomi

Відрізнити новий електромобіль Xiaomi SU7 Ultra від стандартної моделі можна за обвісом, антикрилом та 21-дюймовими дисками. Аеродинаміка забезпечує 265 кг притискної сили. У салоні встановили спортивні сидіння, а в оздобленні використали шкіру, алькантару і карбон.

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