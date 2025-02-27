Понад 1500 сил і 2 сек до сотні: на ринок вийшов спортивний електромобіль Xiaomi (фото)
Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra отримав 1526-сильну установку. Спортивний седан здатен розігнатися до сотні за 2 секунди і розвинути понад 350 км/год.
Лінійку Xiaomi SU7 поповнила топова спортивна версія Ultra. Надпотужний електрокар надійшов у продаж в Китаї за ціною 529 900 юанів ($72 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Xiaomi SU7 Ultra планують випускати невеликими партіями – у 2025 році зберуть 10 000 авто і поки не експортуватимуть. А от стандартний Xiaomi SU7 уже постачають за межі Китаю і він уже з’явився в Україні.
Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra оснащений трьома моторами (один спереду і два ззаду), які разом розвивають 1526 к. с. і 1770 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 1,98 секунди, а до 200 км/год – за 5,86 с. Максимальна швидкість становить 359 км/год.
Крім того, седан Xiaomi SU7 Ultra отримав доопрацьовану пневмопідвіску з адаптивними амортизаторами. Карбоново-керамічні гальма Akenobo діаметром 430 мм спереду та 410 мм ззаду дозволяють зупинятися зі 100 км/год на ділянці в 30,8 м.Важливо
Новий Xiaomi SU7 Ultra отримав меншу і легшу батарею на 93,7 кВт∙год. Запас ходу становить 620 км, а швидка зарядка на 80% займає 11 хвилин. Утім, китайський електрокар все одно доволі важкий 2360 кг.
Серійний електрокар Xiaomi SU7 Ultra має дещо скромніший вигляд, аніж минулорічний концепт. Він зберіг обвіс і 21-дюймові диски, проте втратив антикрило.
Салон Xiaomi SU7 Ultra оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном. Там встановили спортивне кермо та нові сидіння з електроприводом, вентиляцією і масажем. Комплектацію поповнила аудіосистема з 25 динаміками.
До речі, нещодавно розкрили подробиці нового електрокросовера Xiaomi YU7. Його запас ходу сягне 760 км.
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