Более 1500 сил и 2 сек до сотни: на рынок вышел спортивный электромобиль Xiaomi (фото)

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra получил 1526-сильную установку. Спортивный седан способен разогнаться до сотни за 2 секунды и развить более 350 км/ч.

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Линейку Xiaomi SU7 пополнила топовая спортивная версия Ultra. Сверхмощный электрокар поступил в продажу в Китае по цене 529 900 юаней ($72 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Серийная модель потеряла антикрыло Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi SU7 Ultra планируют выпускать небольшими партиями — в 2025 году соберут 10 000 авто и пока не будут экспортировать. А вот стандартный Xiaomi SU7 уже поставляют за пределы Китая и он уже появился в Украине.

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra оснащен тремя моторами (один спереди и два сзади), которые вместе развивают 1526 л.с. и 1770 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,98 секунды, а до 200 км/ч — за 5,86 с. Максимальная скорость составляет 359 км/ч.

В салоне установили спортивные руль и сиденья Фото: Xiaomi

Кроме того, седан Xiaomi SU7 Ultra получил доработанную пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. Карбоново-керамические тормоза Akenobo диаметром 430 мм спереди и 410 мм сзади позволяют останавливаться со 100 км/ч на участке в 30,8 м.

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Новый Xiaomi SU7 Ultra получил меньшую и более легкую батарею на 93,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 620 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 11 минут. Впрочем, китайский электрокар все равно довольно тяжелый 2360 кг.

Серийный электрокар Xiaomi SU7 Ultra выглядит несколько скромнее, чем прошлогодний концепт. Он сохранил обвес и 21-дюймовые диски, однако лишился антикрыла.

Электрокар способен развить 359 км/ч Фото: Xiaomi

Салон Xiaomi SU7 Ultra отделан кожей, алькантарой и карбоном. Там установили спортивный руль и новые сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. Комплектацию пополнила аудиосистема с 25 динамиками.

Кстати, недавно раскрыли подробности нового электрокроссовера Xiaomi YU7. Его запас хода достигнет 760 км.

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