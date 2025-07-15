Плаває і їздить боком: в Україні з'явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)

В Україні почали продавати новий BYD Yangwang U8. Це найдорожча і найекстремальніша модель китайського виробника.

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Новий BYD Yangwang U8 – великий 5,3-метровий позашляховик із брутальним рубаним дизайном. В Україну цю модель постачають неофіційно, а ціна BYD Yangwang U8 становить 9 мільйонів гривень — це найдорожча модель китайського виробника. Цікаво, що авто комплектують шинами, які дозволяють їхати зі швидкістю 120 км/год при проколі.

Авто вирізняється брутальним дизайном Фото: Topcars UA

Китайський позашляховик BYD Yangwang U8 пропонують у версіях на 5 та 7 місць. На передній панелі встановлено три дисплеї.

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BYD Yangwang U8 випускають у електричній та плагін-гібридній модифікаціях. Конкретно це авто – гібрид із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та чотирма електромоторами. Сумарна віддача становить 1196 к. с. та 1280 Н∙м.

На передній панелі встановили три екрани Фото: BYD Auto

Важкий позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Батарея на 49 кВт∙год дозволяє проїхати 180 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1000 км.

Позашляховик оснащений 1196-сильною плагін-гібридною установкою Фото: Topcars UA

Новий BYD Yangwang U8 має герметичне днище і здатний плавати 30 хвилин зі швидкістю 3 км/год. Пневмопідвіска дозволяє збільшити кліренс із 180 до 230 мм, а керовані задні колеса дають змогу їздити боком та розвертатися на місці.

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