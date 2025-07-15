Плавает и ездит боком: в Украине появился самый дорогой BYD за 9 миллионов (фото)

В Украине начали продавать новый BYD Yangwang U8. Это самая дорогая и самая экстремальная модель китайского производителя.

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Новый BYD Yangwang U8 — большой 5,3-метровый внедорожник с брутальным рубленым дизайном. В Украину эту модель поставляют неофициально, а цена BYD Yangwang U8 составляет 9 миллионов гривен — это самая дорогая модель китайского производителя. Интересно, что авто комплектуют шинами, которые позволяют ехать со скоростью 120 км/ч при проколе.

Авто отличается брутальным дизайном Фото: Topcars UA

Китайский внедорожник BYD Yangwang U8 предлагается в версиях на 5 и 7 мест. На передней панели установлены три дисплея.

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BYD Yangwang U8 выпускают в электрической и плагин-гибридной модификациях. Конкретно это авто — гибрид с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и четырьмя электромоторами. Суммарная отдача составляет 1196 л. с. и 1280 Н∙м.

На передней панели установили три экрана Фото: BYD Auto

Тяжелый внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Батарея на 49 кВт∙ч позволяет проехать 180 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.

Внедорожник оснащен 1196-сильной плагин-гибридной установкой Фото: Topcars UA

Новый BYD Yangwang U8 имеет герметичное днище и способен плавать 30 минут со скоростью 3 км/ч. Пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс со 180 до 230 мм, а управляемые задние колеса позволяют ездить боком и разворачиваться на месте.

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