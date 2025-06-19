Цена $150 000 и запас хода 725 км: в Украину привезли электрокар Cadillac Escalade (фото)

В Украину приехал новый Cadillac Escalade IQ. Гигантский внедорожник стал сверхмощным 760-сильным электрокаром.

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Электромобиль Cadillac Escalade IQ совсем недавно вышел на рынок и пока официально продается только в Северной Америке. Именно оттуда авто попало в Украину. Его фотографии опубликовали на странице EV Club Ukraine в Facebook.

Внедорожник достигает 5,7 м в длину Фото: EV Club Ukraine

Новый Cadillac Escalade IQ стоит от 132 000 долларов, однако этот внедорожник в более дорогой комплектации стоит $151 000. Гигантский внедорожник отличается солидным массивным дизайном и достигает 5,7 м в длину. Между прочим, недавно презентовали удлиненный 5,8-метровый вариант модели.

Запас хода авто достигает 725 км Фото: EV Club Ukraine

Салон Cadillac Escalade IQ отделан кожей и деревом. На всю ширину передней панели растянули 55-дюймовый дисплей. Также есть отдельные мониторы для задних пассажиров.

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Электрокар предлагается в версиях на 7 и 8 мест. Объем багажника составляет 670 л с тремя рядами кресел, 1958 л — с двумя и 3374 л — с одним. Также есть 345-литровый передний отсек.

На всю переднюю панель растянули дисплей Фото: EV Club Ukraine

Кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть 24-дюймовые диски, камеры кругового обзора, система ночного видения, парковочный автопилот и система полуавтономного движения Super Cruise.

Модель предлагают в версиях на 7 и 8 мест Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Escalade IQ построен на платформе Ultium от GMC Hummer EV. Два его электромотора на пике развивают 760 л. с. и 1063 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с.

Внедорожник оснащен 24-дюймовыми колесами Фото: EV Club Ukraine

С аккумуляторной батареей на 212 кВт∙ч запас хода составляет 725 км, а ее быстрая (мощностью 350 кВт) зарядка на 20% занимает всего 10 минут. В арсенале авто -пневмоподвеска с изменяемым клиренсом и управляемые задние колеса, которые позволяют ездить по диагонали.

Между прочим, недавно в Киеве заметили и первый электрический "Гелендваген".

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