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1000-сильный великан: в Киеве появился электрический пикап Hummer за $112 000 (фото)

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Фото: Topcars UA | GMC Hummer EV — мощный электрический пикап

В центре Киеве засветился GMC Hummer EV в редкой лимитированной версии Edition 1 на 1000 сил. Он является одним из первых электропикапов этой модели в Украине.

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Фото GMC Hummer EV опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электрический пикап стал первой моделью возрожденной марки Hummer. В Украину модель поставляется неофициально, причем ранее уже привезли внедорожник GMC Hummer EV SUV.

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Пикап отличается брутальным дизайном
Фото: Topcars UA

Электрический Hummer — настоящий гигант, который достигает 5,5 м в длину и весит 4,3 тонны (для него нужны водительские права категории С1). Грузоподъемность авто составляет 590 кг, также есть 320-литровый багажник спереди.

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Электрокар оснащен 1014-сильной установкой
Фото: Topcars UA

Пикап GMC Hummer EV отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом, массивными бамперами и расширенными крыльями. Рубленые поверхности преобладают и в салоне, а на передней панели установлены два дисплея.

Салон Hummer EV, GMC Hummer EV, электрический Hummer, пикап GMC Hummer, электромобиль GMC Hummer, электромобиль GMC Hummer Fullscreen
На передней панели установлено два дисплея
Фото: General Motors

Конкретно этот электромобиль GMC Hummer EV в лимитированной стартовой версии Edition 1 (выпущено 2500 таких авто) отличается особыми цветом кузова, отделкой салона и декором снаружи и внутри. Кроме того, установлена дополнительная защита днища. Стоимость такого авто составляла 112 тыс. долларов.

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К тому же, электропикап GMC Hummer EV Edition 1 предлагался только в трехмоторном исполнении на 1014 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

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5,5-метровое авто весит более 4 тонн
Фото: Topcars UA

Огромная батарея емкостью 212,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 529 км. Кроме того, электромобиль Hummer получил пневмоподвеску с изменяемым (257-404 мм) клиренсом и управляемые задние колеса, которые позволяют двигаться боком ("режим краба").

Кстати, недавно в Киеве засветился и первый электрический "Гелендваген", который может разворачиваться на месте.

Также Фокус писал, что в столице заметили новый флагманский внедорожник Infiniti за $110 000.