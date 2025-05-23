1000-сильный великан: в Киеве появился электрический пикап Hummer за $112 000 (фото)
В центре Киеве засветился GMC Hummer EV в редкой лимитированной версии Edition 1 на 1000 сил. Он является одним из первых электропикапов этой модели в Украине.
Фото GMC Hummer EV опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Электрический пикап стал первой моделью возрожденной марки Hummer. В Украину модель поставляется неофициально, причем ранее уже привезли внедорожник GMC Hummer EV SUV.
Электрический Hummer — настоящий гигант, который достигает 5,5 м в длину и весит 4,3 тонны (для него нужны водительские права категории С1). Грузоподъемность авто составляет 590 кг, также есть 320-литровый багажник спереди.
Пикап GMC Hummer EV отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом, массивными бамперами и расширенными крыльями. Рубленые поверхности преобладают и в салоне, а на передней панели установлены два дисплея.
Конкретно этот электромобиль GMC Hummer EV в лимитированной стартовой версии Edition 1 (выпущено 2500 таких авто) отличается особыми цветом кузова, отделкой салона и декором снаружи и внутри. Кроме того, установлена дополнительная защита днища. Стоимость такого авто составляла 112 тыс. долларов.Важно
К тому же, электропикап GMC Hummer EV Edition 1 предлагался только в трехмоторном исполнении на 1014 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.
Огромная батарея емкостью 212,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 529 км. Кроме того, электромобиль Hummer получил пневмоподвеску с изменяемым (257-404 мм) клиренсом и управляемые задние колеса, которые позволяют двигаться боком ("режим краба").
Кстати, недавно в Киеве засветился и первый электрический "Гелендваген", который может разворачиваться на месте.
Также Фокус писал, что в столице заметили новый флагманский внедорожник Infiniti за $110 000.