1000-сильний велетень: у Києві з'явився електричний пікап Hummer за $112 000 (фото)

У центрі Києві засвітився GMC Hummer EV у рідкісній лімітованій версії Edition 1 на 1000 сил. Він є одним із перших електропікапів цієї моделі в Україні.

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Фото GMC Hummer EV опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електричний пікап став першою моделлю відродженої марки Hummer. В Україну модель поставляється неофіційно, причому раніше вже привезли позашляховик GMC Hummer EV SUV.

Пікап вирізняється брутальним дизайном Фото: Topcars UA

Електричний Hummer – справжній гігант, який сягає 5,5 м завдовжки та важить 4,3 тонни (для нього потрібні водійські права категорії С1). Вантажопідйомність авто складає 590 кг, також є 320-літровий багажник спереду.

Електрокар оснащений 1014-сильною установкою Фото: Topcars UA

Пікап GMC Hummer EV вирізняється брутальним кутастим дизайном із високим капотом, масивними бамперами та розширеними крилами. Рубані поверхні переважають і в салоні, а на передній панелі встановлено два дисплеї.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Конкретно цей електромобіль GMC Hummer EV у лімітованій стартовій версії Edition 1 (випущено 2500 таких авто) вирізняється особливими кольором кузова, оздобленням салону і декором зовні та всередині. Крім того, встановлено додатковий захист днища. Вартість такого авто становила 112 тис. доларів.

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До того ж, електропікап GMC Hummer EV Edition 1 пропонували лише в тримоторному виконанні на 1014 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

5,5-метрове авто важить понад 4 тонни Фото: Topcars UA

Величезна батарея ємністю 212,7 кВт∙год забезпечує запас ходу в 529 км. Крім того, електромобіль Hummer отримав пневмопідвіску зі змінним (257-404 мм) кліренсом та керовані задні колеса, які дозволяють рухатися боком ("режим краба").

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