Легенда 50-х: в Украине выставили на продажу самый знаменитый Cadillac (фото)
В Одессе продается знаменитое купе Cadillac DeVille 1959 года. Это одна из самых известных моделей в истории американской марки.
Подробности Cadillac DeVille раскрыли на Auto.ria.
Cadillac 1959 года — "звезда" своей эпохи. Премиальное авто стало культовым и в свое время именно такая машина была в гараже Элвиса Пресли.
Большое 5,7-метровое купе Cadillac DeVille является ярким представителем стиля "Детройтское барокко" 50-х. У него огромные кили сзади, а в отделке использовано немало хрома. Конкретно это авто имеет опцию Continental Kit с запасным колесом в металлическом кожухе сзади.
Для своего времени Cadillac DeVille был довольно инновационным. Авто оснащено усилителем руля, кондиционером и электростеклоподъемниками. За доплату для этой модели предлагали электропривод сидений и круиз-контроль.
Под капотом Cadillac DeVille 1959 года установлен большой 6,4-литровый V8 мощностью 340 л. с. С 4-ступенчатым автоматом купе способно разогнаться до 185 км/ч.
Конкретно этот автомобиль имеет пробег 53 тыс. км. Он отреставрирован и в свое время участвовал в автофестивале OldCarLand. Цена Cadillac DeVille 1959 года — 120 000 долларов.
Ранее Фокус рассказывал, что в Дубае за $270 000 продали уникальный Бэтмобиль, созданный украинцами.
Также мы писали, что на европейский рынок выходит конкурент Tesla Model X от Cadillac.