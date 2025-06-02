Легенда 50-х: в Украине выставили на продажу самый знаменитый Cadillac (фото)

В Одессе продается знаменитое купе Cadillac DeVille 1959 года. Это одна из самых известных моделей в истории американской марки.

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Подробности Cadillac DeVille раскрыли на Auto.ria.

Авто оснащено большими задними килями Фото: auto.ria.com

Cadillac 1959 года — "звезда" своей эпохи. Премиальное авто стало культовым и в свое время именно такая машина была в гараже Элвиса Пресли.

Большое 5,7-метровое купе Cadillac DeVille является ярким представителем стиля "Детройтское барокко" 50-х. У него огромные кили сзади, а в отделке использовано немало хрома. Конкретно это авто имеет опцию Continental Kit с запасным колесом в металлическом кожухе сзади.

Cadillac DeVille 1959 года достигает 5,7 м в длину Фото: auto.ria.com

Для своего времени Cadillac DeVille был довольно инновационным. Авто оснащено усилителем руля, кондиционером и электростеклоподъемниками. За доплату для этой модели предлагали электропривод сидений и круиз-контроль.

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Под капотом Cadillac DeVille 1959 года установлен большой 6,4-литровый V8 мощностью 340 л. с. С 4-ступенчатым автоматом купе способно разогнаться до 185 км/ч.

Купе прошло реставрацию Фото: auto.ria.com

Конкретно этот автомобиль имеет пробег 53 тыс. км. Он отреставрирован и в свое время участвовал в автофестивале OldCarLand. Цена Cadillac DeVille 1959 года — 120 000 долларов.

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