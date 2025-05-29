На европейский рынок выходит роскошный конкурент Tesla Model X от General Motors (фото)
Новый Cadillac Vistiq будет продаваться в Европе. Премиальный семейный электрокроссовер богато оснащен и стартует до сотни за 3,7 с.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
Кроссовер Cadillac Vistiq станет вторым премиальным электрокаром от General Motors на европейском рынке, ведь уже продается его младший брат Lyriq. Семейная модель стоимостью от 99 640 евро является конкурентом Tesla Model X и Mercedes EQS SUV.
Новый Cadillac Vistiq — младший брат электрического Escalade. Большой 5,2-метровый электрокроссовер с рубленым дизайном предлагают в версиях на 6 и 7 мест. Объем багажника составляет 297 л с тремя рядами кресел, 889 л — с двумя и 2270 л — с одним.Важно
В салоне на передней панели установили большой 33-дюймовый экран. Комплектация включает пятизонный климат-контроль, электропакет, систему ночного видения, акустику с 23 динамиками, систему полуавтономного движения Super Cruise.
Электромобиль Cadillac Vistiq оснащен двумя моторами, которые вместе развивают 615 л.с. и 880 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с. Батарея емкостью 91 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 460 км.
Между прочим, недавно General Motors показали электрический кроссовер Chevrolet Captiva.
Также Фокус писал о новом электрифицированном кроссовере Mazda с запасом хода 1300 км.