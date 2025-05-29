На європейський ринок виходить розкішний конкурент Tesla Model X від General Motors (фото)

Новий Cadillac Vistiq продаватиметься в Європі. Преміальний сімейний електрокросовер багато оснащений і стартує до сотні за 3,7 с.

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Про це повідомляє сайт Motor.es.

5,2-метрове авто оснащене 615-сильною установкою Фото: General Motors

Кросовер Cadillac Vistiq стане другим преміальним електрокаром від General Motors на європейському ринку, адже вже продається його молодший брат Lyriq. Сімейна модель вартістю від 99 640 євро є конкурентом Tesla Model X та Mercedes EQS SUV.

На передній панелі встановили 33-дюймовий екран Фото: General Motors

Новий Cadillac Vistiq – молодший брат електричного Escalade. Великий 5,2-метровий електрокросовер із рубаним дизайном пропонують у версіях на 6 та 7 місць. Об’єм багажника становить 297 л із трьома рядами крісел, 889 л — із двома та 2270 л — із одним.

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У салоні на передній панелі встановили великий 33-дюймовий екран. Комплектація включає п’ятизонний клімат-контроль, електропакет, систему нічного бачення, акустику з 23 динаміками, систему напівавтономного руху Super Cruise.

Об'єм багажника складає 297-2270 л Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Vistiq оснащений двома моторами, які разом розвивають 615 к. с. та 880 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с. Батарея ємністю 91 кВт∙год забезпечує запас ходу в 460 км.

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