На європейський ринок виходить розкішний конкурент Tesla Model X від General Motors (фото)
Новий Cadillac Vistiq продаватиметься в Європі. Преміальний сімейний електрокросовер багато оснащений і стартує до сотні за 3,7 с.
Про це повідомляє сайт Motor.es.
Кросовер Cadillac Vistiq стане другим преміальним електрокаром від General Motors на європейському ринку, адже вже продається його молодший брат Lyriq. Сімейна модель вартістю від 99 640 євро є конкурентом Tesla Model X та Mercedes EQS SUV.
Новий Cadillac Vistiq – молодший брат електричного Escalade. Великий 5,2-метровий електрокросовер із рубаним дизайном пропонують у версіях на 6 та 7 місць. Об’єм багажника становить 297 л із трьома рядами крісел, 889 л — із двома та 2270 л — із одним.Важливо
У салоні на передній панелі встановили великий 33-дюймовий екран. Комплектація включає п’ятизонний клімат-контроль, електропакет, систему нічного бачення, акустику з 23 динаміками, систему напівавтономного руху Super Cruise.
Електромобіль Cadillac Vistiq оснащений двома моторами, які разом розвивають 615 к. с. та 880 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с. Батарея ємністю 91 кВт∙год забезпечує запас ходу в 460 км.
Між іншим, нещодавно General Motors показали електричний кросовер Chevrolet Captiva.
Також Фокус писав про новий електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу 1300 км.