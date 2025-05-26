Запас ходу — 1300 км: стали відомі характеристики електрифікованого кросовера Mazda (фото)

Розкрито нові подробиці нової Mazda EZ-60. Електрифікований кросовер кине виклик Tesla Model Y.

Related video

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нова Mazda EZ-60 дебютувала у квітні на автошоу в Шанхаї, а пізніше з’явиться в Європі під назвою CX-6e. На презентації характеристики авто розсекретили частково, а тепер вони стали відомі завдяки інформації від міністерства промисловості Китаю. Річ у тім, що авто випускатимуть в КНР на спільному підприємстві з Changan.

Авто оснастили 258-сильним мотором Фото: Mazda

Кросовер Mazda EZ-60 вирізняється стрімким гранчастим дизайном. Модель стане конкурентом Tesla Model Y, хоча дещо більша за розмірами.

Габарити Mazda EZ-60 2025:

довжина – 4850 мм;

ширина – 1935 мм;

висота – 1620 мм;

колісна база – 2902 мм;

маса – 1992-2180 кг.

Важливо

Дизайн як у Ferrari і запас ходу 835 км: дебютував перший електрокросовер Xiaomi (відео)

У салоні немає панелі приладів, а вся інформація виводиться на 26,5-дюймовий центральний дисплей. Об’єм багажника становить 350-2036 л, також є 126-літровий відсік спереду.

Кросовер отримав великий 26,5-дюймовий тачскрін Фото: Mazda

Комплектація Mazda EZ-60 включає камери кругового огляду, електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж крісел. Серед опцій є аудіосистема з 23 динаміками та камери замість дзеркал заднього виду.

Усі Mazda EZ-60 2025 отримають 258-сильний електромотор на задній вісі. Максимальна швидкість кросовера обмежена на позначці 185 км/год.Електромобіль Mazda EZ-60 оснащений батареєю на 80 кВт∙год, а його запас ходу становить 600 км.

Також запропонують варіант із 1,5-літровим бензиновим генератором на 98 к. с. та меншою батареєю ємністю 31,7 кВт∙год. Такий кросовер Mazda EZ-60 здатен проїхати 160 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1300 км.

Між іншим, нещодавно Mazda припинила випускати свій перший електрокросовер.

Також Фокус писав про нову електрифіковану Mazda у спортивному стилі.