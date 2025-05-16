Mazda показала електрифікований седан у спортивному стилі з запасом ходу до 1300 км (фото)
Лінійку Mazda EZ-6 розширив варіант Sport Edition. Недорогий седан запропонують в електрифікованих версіях із запасом ходу до 1300 км.
Про найцікавішу "шістку" Mazda повідомляє сайт CarNewsChina.
Седану Mazda EZ-6 додали спортивного стилю. Авто вирізняється темним глянцевим декором та особливими 19-дюймовими дисками чорного кольору. Також видно червоні гальмівні супорти.
Салон Mazda EZ-6 оздобили шкірою та алькантарою, які розбавлені контрастними червоними швами та темним хромом. Встановлені цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло.Важливо
Крім того, комплектація включає панорамний дах, електропривід крісел, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки та аудіосистему Sony з 14 динаміками.
Нова "шістка" Mazda доступна у кількох електрифікованих варіантах. 258-сильний електромобіль здатен розігнатися до сотні за 7,6 с. Можна обрати батареї ємкістю 56 та 68,8 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 600 км, відповідно.
Альтернатива – плагін-гібриди Mazda EZ-6 із 218-сильним електромотором та бензиновим генератором на 95 к. с. Є версії, здатні проїхати 130 або 200 км в електричному режимі, а витрата пального складає 3,6 л на 100 км. Загальний запас ходу сягає 1300 км. Ціна Mazda EZ-6 у Китаї стартує з приблизно 24 000 доларів.
Нагадаємо, що модель уже вийшла на європейський ринок під назвою Mazda 6e, проте продаватиметься виключно в чисто електричних версіях.
Також Фокус писав, що нещодавно з’явився споріднений кросовер Mazda EZ-60 і його очікують в Європі як CX-6e.