Mazda показала електрифікований седан у спортивному стилі з запасом ходу до 1300 км (фото)

Лінійку Mazda EZ-6 розширив варіант Sport Edition. Недорогий седан запропонують в електрифікованих версіях із запасом ходу до 1300 км.

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Про найцікавішу "шістку" Mazda повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан прикрасили чорним глянцевим декором Фото: Mazda

Седану Mazda EZ-6 додали спортивного стилю. Авто вирізняється темним глянцевим декором та особливими 19-дюймовими дисками чорного кольору. Також видно червоні гальмівні супорти.

Салон прикрасили темним хромом Фото: Mazda

Салон Mazda EZ-6 оздобили шкірою та алькантарою, які розбавлені контрастними червоними швами та темним хромом. Встановлені цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло.

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Крім того, комплектація включає панорамний дах, електропривід крісел, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки та аудіосистему Sony з 14 динаміками.

Сидіння обшиті шкірою і алькантарою Фото: Mazda

Нова "шістка" Mazda доступна у кількох електрифікованих варіантах. 258-сильний електромобіль здатен розігнатися до сотні за 7,6 с. Можна обрати батареї ємкістю 56 та 68,8 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 600 км, відповідно.

Седан отримав чорні 19-дюймові диски та червоні гальмівні супорти Фото: Mazda

Альтернатива – плагін-гібриди Mazda EZ-6 із 218-сильним електромотором та бензиновим генератором на 95 к. с. Є версії, здатні проїхати 130 або 200 км в електричному режимі, а витрата пального складає 3,6 л на 100 км. Загальний запас ходу сягає 1300 км. Ціна Mazda EZ-6 у Китаї стартує з приблизно 24 000 доларів.

Нагадаємо, що модель уже вийшла на європейський ринок під назвою Mazda 6e, проте продаватиметься виключно в чисто електричних версіях.

Також Фокус писав, що нещодавно з’явився споріднений кросовер Mazda EZ-60 і його очікують в Європі як CX-6e.