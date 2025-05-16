Mazda показала электрифицированный седан в спортивном стиле с запасом хода до 1300 км (фото)

Линейку Mazda EZ-6 расширил вариант Sport Edition. Недорогой седан предложат в электрифицированных версиях с запасом хода до 1300 км.

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О самой интересной "шестерке" Mazda сообщает сайт CarNewsChina.

Седан украсили черным глянцевым декором Фото: Mazda

Седану Mazda EZ-6 добавили спортивного стиля. Авто отличается темным глянцевым декором и особыми 19-дюймовыми дисками черного цвета. Также видны красные тормозные суппорты.

Салон украсили темным хромом Фото: Mazda

Салон Mazda EZ-6 украсили кожей и алькантарой, которые разбавлены контрастными красными швами и темным хромом. Установлены цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло.

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Кроме того, комплектация включает панорамную крышу, электропривод кресел, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности и аудиосистему Sony с 14 динамиками.

Сиденья обшиты кожей и алькантарой Фото: Mazda

Новая "шестерка" Mazda доступна в нескольких электрифицированных вариантах. 258-сильный электромобиль способен разогнаться до сотни за 7,6 с. Можно выбрать батареи емкостью 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 600 км, соответственно.

Седан получил черные 19-дюймовые диски и красные тормозные суппорты Фото: Mazda

Альтернатива — плагин-гибриды Mazda EZ-6 с 218-сильным электромотором и бензиновым генератором на 95 л. с. Есть версии, способные проехать 130 или 200 км в электрическом режиме, а расход топлива составляет 3,6 л на 100 км. Общий запас хода достигает 1300 км. Цена Mazda EZ-6 в Китае стартует с примерно 24 000 долларов.

Напомним, что модель уже вышла на европейский рынок под названием Mazda 6e, однако будет продаваться исключительно в чисто электрических версиях.

Также Фокус писал, что недавно появился родственный кроссовер Mazda EZ-60 и его ожидают в Европе как CX-6e.