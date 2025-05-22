Дизайн як у Ferrari і запас ходу 835 км: дебютував перший електрокросовер Xiaomi (відео)

Xiaomi розширює свою автомобільну лінійку. До седана SU7 приєднався електричний кросовер Xiaomi YU7.

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Новий Xiaomi YU7 презентували в Китаї і почнуть продавати з червня, повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Xiaomi YU7 – середньорозмірний кросовер із обтічним дизайном, який дуже нагадує Ferrari Purosangue. У нього схожий силует із довгим капотом та вигнутим дахом, роздуті крила та загострена задня частина. Виражений "ніс" поєднується зі стріловидними фарами, а ліхтарі з’єднали діодними смугами.

Запас ходу електрокара сягає 835 км Фото: Xiaomi

Розміри Xiaomi YU7 2025:

довжина – 4999 мм;

ширина – 1996 мм;

висота – 1608 мм;

колісна база – 3000 мм;

маса – 2405 кг.

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Салон Xiaomi YU7 оздобили шкірою Nappa. Усередині встановили вузький дисплей на всю ширину передньої панелі та великий центральний тачскрін. Крісла першого ряду отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Об’єм багажника складає 508 л.

Салон оздобили шкірою Nappa Фото: Xiaomi

Новий Xiaomi YU7 презентували у трьох версіях:

Base – задній привід, один мотор, 320 к. с., 5,9 с до 100 км/год, максималка 240 км/год, батарея на 96,3 кВт∙год, запас ходу 835 км;

Pro – повний привід, два мотори, 496 к. с., 4,3 с до 100 км/год, максималка 240 км/год, батарея на 96,3 кВт∙год, запас ходу 770 км;

Max – повний привід, два мотори, 691 к. с., 3,2 с до 100 км/год, максималка 253 км/год, батарея на 101,7 кВт∙год, запас ходу 760 км.

800-вольтна архітектура дозволяє за 12 хвилин поповнити запас ходу на 620 км. Китайський електрокросовер отримав 21-дюймові диски, гальма Brembo та систему напівавтономного руху з лідаром. більше подробиць та ціна Xiaomi YU7 стануть відомі ближче до дати виходу моделі на ринок.

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