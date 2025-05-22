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Авто

Дизайн как у Ferrari и запас хода 835 км: дебютировал первый электрокроссовер Xiaomi (видео)

Xiaomi YU7, новый Xiaomi YU7, электромобиль Xiaomi, электромобиль Xiaomi, кроссовер Xiaomi
Фото: Xiaomi | Xiaomi YU7 — обтекаемый электрический кроссовер

Xiaomi расширяет свою автомобильную линейку. К седану SU7 присоединился электрический кроссовер Xiaomi YU7.

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Новый Xiaomi YU7 презентовали в Китае и начнут продавать с июня, сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Xiaomi YU7 — среднеразмерный кроссовер с обтекаемым дизайном, который очень напоминает Ferrari Purosangue. У него похожий силуэт с длинным капотом и изогнутой крышей, раздутые крылья и заостренная задняя часть. Выраженный "нос" сочетается со стреловидными фарами, а фонари соединили диодными полосами.

новый Xiaomi YU7, электромобиль Xiaomi, кроссовер Xiaomi, кроссовер Xiaomi Fullscreen
Запас хода электрокара достигает 835 км
Фото: Xiaomi

Размеры Xiaomi YU7 2025:

  • длина — 4999 мм;
  • ширина — 1996 мм;
  • высота — 1608 мм;
  • колесная база — 3000 мм;
  • масса — 2405 кг.
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Салон Xiaomi YU7 украсили кожей Nappa. Внутри установили узкий дисплей на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин. Кресла первого ряда получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Объем багажника составляет 508 л.

салон Xiaomi YU7, новый Xiaomi YU7, электромобиль Xiaomi, электромобиль Xiaomi, кроссовер Xiaomi Fullscreen
Салон отделали кожей Nappa
Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi YU7 презентовали в трех версиях:

  • Base — задний привод, один мотор, 320 л.с., 5,9 с до 100 км/ч, максималка 240 км/ч, батарея на 96,3 кВт∙ч, запас хода 835 км;
  • Pro — полный привод, два мотора, 496 л.с., 4,3 с до 100 км/ч, максималка 240 км/ч, батарея на 96,3 кВт∙ч, запас хода 770 км;
  • Max — полный привод, два мотора, 691 л. с., 3,2 с до 100 км/ч, максималка 253 км/ч, батарея на 101,7 кВт∙ч, запас хода 760 км.

800-вольтовая архитектура позволяет за 12 минут пополнить запас хода на 620 км. Китайский электрокроссовер получил 21-дюймовые диски, тормоза Brembo и систему полуавтономного движения с лидаром. больше подробностей и цена Xiaomi YU7 станут известны ближе к дате выхода модели на рынок.

Ранее Фокус рассказывал о новом электрокроссовере за Toyota $18 000 с запасом хода до 630 км.

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