Дизайн как у Ferrari и запас хода 835 км: дебютировал первый электрокроссовер Xiaomi (видео)

Xiaomi расширяет свою автомобильную линейку. К седану SU7 присоединился электрический кроссовер Xiaomi YU7.

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Новый Xiaomi YU7 презентовали в Китае и начнут продавать с июня, сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Xiaomi YU7 — среднеразмерный кроссовер с обтекаемым дизайном, который очень напоминает Ferrari Purosangue. У него похожий силуэт с длинным капотом и изогнутой крышей, раздутые крылья и заостренная задняя часть. Выраженный "нос" сочетается со стреловидными фарами, а фонари соединили диодными полосами.

Запас хода электрокара достигает 835 км Фото: Xiaomi

Размеры Xiaomi YU7 2025:

длина — 4999 мм;

ширина — 1996 мм;

высота — 1608 мм;

колесная база — 3000 мм;

масса — 2405 кг.

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Салон Xiaomi YU7 украсили кожей Nappa. Внутри установили узкий дисплей на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин. Кресла первого ряда получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Объем багажника составляет 508 л.

Салон отделали кожей Nappa Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi YU7 презентовали в трех версиях:

Base — задний привод, один мотор, 320 л.с., 5,9 с до 100 км/ч, максималка 240 км/ч, батарея на 96,3 кВт∙ч, запас хода 835 км;

Pro — полный привод, два мотора, 496 л.с., 4,3 с до 100 км/ч, максималка 240 км/ч, батарея на 96,3 кВт∙ч, запас хода 770 км;

Max — полный привод, два мотора, 691 л. с., 3,2 с до 100 км/ч, максималка 253 км/ч, батарея на 101,7 кВт∙ч, запас хода 760 км.

800-вольтовая архитектура позволяет за 12 минут пополнить запас хода на 620 км. Китайский электрокроссовер получил 21-дюймовые диски, тормоза Brembo и систему полуавтономного движения с лидаром. больше подробностей и цена Xiaomi YU7 станут известны ближе к дате выхода модели на рынок.

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