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Авто

Цена $18000 и запас хода 630 км: Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y (фото)

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Фото: Toyota | Toyota bZ5 — доступный электрический купе-кроссовер

Новая Toyota bZ5 поступила в производство и выходит на рынок. Недорогой электрический купе-кроссовер богато оснащен и доступен в версиях с запасом хода до 630 км.

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О новом электрокроссовере Toyota рассказали на сайте CarNewsChina.

Электромобиль Toyota bZ5 — серийная версия прошлогоднего концепта bZ3C. Кроссовер бросит вызов Tesla Model Y, ведь имеет схожие размеры.

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Электрокар отличается стремительным силуэтом
Фото: Toyota

Габариты Toyota bZ5 2025:

  • длина — 4780 мм;
  • ширина — 1866 мм;
  • высота — 1510 мм;
  • колесная база — 2880 мм;
  • масса — 1920 кг.
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Запас хода Toyota bZ5 достигает 630 км
Фото: Wikipedia

Новая Toyota bZ5 внешне не изменилась по сравнению с прототипом и сохранила динамичный силуэт с выраженным "носом", аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Тоненькие диодные фары и фонари — традиционная черта электрокаров Toyota.

В салоне чувствуется влияние электрокроссовера Toyota bZ. Именно у него позаимствовали руль и расположенный высоко цифровой щиток приборов. При этом электрокар получил более крупный 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 463 л.

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Электрокроссовер богато оснащен
Фото: autohome.com.cn

Комплектация Toyota bZ5 довольно богатая — включает 21-дюймовые диски, панорамную крышу, акустику JBL с 10 динамиками, парковочный автопилот, 9 подушек безопасности, набор электронных "помощников" и систему полуавтономного движения.

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Электромобиль Toyota bZ5 дебютировал в переднеприводной 272-сильной версии. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 65,3 и 74 кВт∙ч: запас хода составляет 550 и 630 км, соответственно.

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Все Toyota bZ5 получили 9 подушек безопасности
Фото: Toyota

Электрокроссовер выпускают на предприятии FAW-Toyota в Китае, что позволило снизить его себестоимость. Именно в КНР уже стартовали продажи модели по цене от 130 000 юаней ($18 000).

Между прочим, недавно дебютировал самый большой электрокроссовер Toyota для семьи.

Также Фокус писал о новом компактном внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ.