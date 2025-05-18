Цена $18000 и запас хода 630 км: Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y (фото)
Новая Toyota bZ5 поступила в производство и выходит на рынок. Недорогой электрический купе-кроссовер богато оснащен и доступен в версиях с запасом хода до 630 км.
О новом электрокроссовере Toyota рассказали на сайте CarNewsChina.
Электромобиль Toyota bZ5 — серийная версия прошлогоднего концепта bZ3C. Кроссовер бросит вызов Tesla Model Y, ведь имеет схожие размеры.
Габариты Toyota bZ5 2025:
- длина — 4780 мм;
- ширина — 1866 мм;
- высота — 1510 мм;
- колесная база — 2880 мм;
- масса — 1920 кг.
Новая Toyota bZ5 внешне не изменилась по сравнению с прототипом и сохранила динамичный силуэт с выраженным "носом", аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Тоненькие диодные фары и фонари — традиционная черта электрокаров Toyota.
В салоне чувствуется влияние электрокроссовера Toyota bZ. Именно у него позаимствовали руль и расположенный высоко цифровой щиток приборов. При этом электрокар получил более крупный 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 463 л.
Комплектация Toyota bZ5 довольно богатая — включает 21-дюймовые диски, панорамную крышу, акустику JBL с 10 динамиками, парковочный автопилот, 9 подушек безопасности, набор электронных "помощников" и систему полуавтономного движения.Важно
Электромобиль Toyota bZ5 дебютировал в переднеприводной 272-сильной версии. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 65,3 и 74 кВт∙ч: запас хода составляет 550 и 630 км, соответственно.
Электрокроссовер выпускают на предприятии FAW-Toyota в Китае, что позволило снизить его себестоимость. Именно в КНР уже стартовали продажи модели по цене от 130 000 юаней ($18 000).
Между прочим, недавно дебютировал самый большой электрокроссовер Toyota для семьи.
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