Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 показали на первых официальных фото
Опубликованы первые официальные фото Toyota RAV4 шестого поколения. Новый кроссовер показали как снаружи, так и внутри.
Фотографии появились на официальном сайте Toyota, где указано, что модель дебютирует 21 мая.
Кроссовер Toyota RAV4 2026 показали издалека, однако видно, что он сохранит знакомый рубленый дизайн с продолговатыми фарами. Шпионские фото показали, что авто получит сотовую решетку радиатора в стиле новой Toyota Camry для американского рынка.
Салон Toyota RAV4 видно лучше. Кроссовер получит современную виртуальную панель приборов, большой тачскрин и миниатюрный джойстик КПП. Внутри преобладают рубленые формы, а передние кресла разделены высоким тоннелем.Важно
Новая Toyota RAV4 будет доступна в бензиновых, гибридных и плагин-гибридных модификациях, причем все версии теперь будут 2,5-литровыми.
Гибрид Toyota RAV4 должен получить улучшенную и более мощную установку от Camry, а плагин-гибрид оснастят увеличенной батареей, поэтому его запас хода на электротяге возрастет до примерно 130 км.
Новая Toyota RAV4 поступит в продажу под конец 2025 года. Кроссовер будут производить в Японии, США и Китае.
Между прочим, недавно обновили младший кроссовер Toyota Corolla Cross.
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