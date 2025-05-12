Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 показали на первых официальных фото

Опубликованы первые официальные фото Toyota RAV4 шестого поколения. Новый кроссовер показали как снаружи, так и внутри.

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Фотографии появились на официальном сайте Toyota, где указано, что модель дебютирует 21 мая.

Кроссовер Toyota RAV4 2026 показали издалека, однако видно, что он сохранит знакомый рубленый дизайн с продолговатыми фарами. Шпионские фото показали, что авто получит сотовую решетку радиатора в стиле новой Toyota Camry для американского рынка.

Кроссовер получит бензиновые и гибридные версии Фото: Toyota Фото: Toyota

Салон Toyota RAV4 видно лучше. Кроссовер получит современную виртуальную панель приборов, большой тачскрин и миниатюрный джойстик КПП. Внутри преобладают рубленые формы, а передние кресла разделены высоким тоннелем.

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Новая Toyota RAV4 будет доступна в бензиновых, гибридных и плагин-гибридных модификациях, причем все версии теперь будут 2,5-литровыми.

Гибрид Toyota RAV4 должен получить улучшенную и более мощную установку от Camry, а плагин-гибрид оснастят увеличенной батареей, поэтому его запас хода на электротяге возрастет до примерно 130 км.

Салон Toyota RAV4 станет более современным Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 поступит в продажу под конец 2025 года. Кроссовер будут производить в Японии, США и Китае.

Между прочим, недавно обновили младший кроссовер Toyota Corolla Cross.

Также Фокус писал, что на дорогах впервые увидели новый Jeep Cherokee.