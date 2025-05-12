Кардинально изменился: новый Jeep Cherokee 2026 впервые попал на фото

Jeep Cherokee вернется на рынок в 2026 году и будет оснащен гибридной установкой. Новое поколение внедорожника заметили во время тестов в США.

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О новом Jeep Cherokee рассказали на сайте Autoevolution.

Новый Jeep Cherokee выйдет на рынок в 2026 году Фото: autoevolution.com

Возрожденный Jeep Cherokee оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что дизайн авто существенно изменился. Внедорожник вернулся к классическому угловатому стилю и стал похожим на новый Jeep Compass и старший Jeep Grand Cherokee.

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Внедорожный люкс: тест-драйв нового Jeep Grand Cherokee

На фото также видно фирменную решетку радиатора Jeep, расширенные крылья и фонари в стойках крыши. Также видно, что внедорожник заметно больше предшественника.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: autoevolution.com

На фото салона Jeep Cherokee 2026 заметно скошенный руль, цифровой щиток приборов, большой тачскрин мультимедийной системы UConnect 5 и сенсорные кнопки. Кроме того, заметно круглый селектор КПП и переключатель режимов езды для различных типов дорожного покрытия.

Новый Jeep Cherokee построят на платформе STLA Large, которую используют электромобили Jeep Wagoneer S и Recon. Впрочем, в отличие от них, внедорожник будет гибридом: для него готовят силовую установку с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором.

Jeep Cherokee подрастет в размерах Фото: autoevolution.com

Презентация Jeep Cherokee состоится в конце нынешнего года. В середине 2026 года представят внедорожный вариант Trailhawk.

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