Great Wall показали недорогой аналог Toyota Land Cruiser Prado за $20 000 (фото)
Опубликованы официальные фото Haval Raptor 2025. Рамный внедорожник от Great Wall поступит в продажу до конца первого полугодия по цене примерно от $20 000.
О дешевом аналоге Toyota Land Cruiser Prado рассказали на сайте CarNewsChina.
Внедорожник Haval Raptor сохранил брутальный рубленый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и вертикальными задними стойками. Обновленная модель узнается по более агрессивной решетке радиатора, прямоугольным фарам и продолговатым фонарям. Также предлагаются новые колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов.
Размеры Haval Raptor 2025:
- длина — 4800 мм;
- ширина — 1950 мм;
- высота — 1843 мм;
- колесная база — 2738 мм;
- объем багажника — 586-1404 л.
Салон Haval Raptor 2025 не показали. Внутри улучшат отделку. Зато раскрыли характеристики внедорожника.
В линейке Haval Raptor 2025 появилась новая начальная модификация с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 235 л.с. и 9-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
Как и прежде, модель будет предлагаться в 380-сильной плагин-гибридной версии. Она расходует 6 л на 100 км, а запас хода на электротяге составляет 102-145 км, в зависимости от выбранной батареи.
Все Haval Raptor 2025 будут полноприводными. Клиренс внедорожника составляет 200 мм, угол въезда — 24°, а съезда — 30°. Авто способно преодолевать броды глубиной до 560 мм.
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