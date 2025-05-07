Great Wall показали недорогой аналог Toyota Land Cruiser Prado за $20 000 (фото)

Опубликованы официальные фото Haval Raptor 2025. Рамный внедорожник от Great Wall поступит в продажу до конца первого полугодия по цене примерно от $20 000.

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Внедорожник Haval Raptor сохранил брутальный рубленый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и вертикальными задними стойками. Обновленная модель узнается по более агрессивной решетке радиатора, прямоугольным фарам и продолговатым фонарям. Также предлагаются новые колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов.

Сзади обновили фонари Фото: Great Wall

Размеры Haval Raptor 2025:

длина — 4800 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1843 мм;

колесная база — 2738 мм;

объем багажника — 586-1404 л.

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Салон Haval Raptor 2025 не показали. Внутри улучшат отделку. Зато раскрыли характеристики внедорожника.

В линейке Haval Raptor 2025 появилась новая начальная модификация с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 235 л.с. и 9-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Внедорожник получил новый 235-сильный турбомотор Фото: Great Wall

Как и прежде, модель будет предлагаться в 380-сильной плагин-гибридной версии. Она расходует 6 л на 100 км, а запас хода на электротяге составляет 102-145 км, в зависимости от выбранной батареи.

Все Haval Raptor 2025 будут полноприводными. Клиренс внедорожника составляет 200 мм, угол въезда — 24°, а съезда — 30°. Авто способно преодолевать броды глубиной до 560 мм.

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