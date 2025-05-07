Great Wall показали недорогий аналог Toyota Land Cruiser Prado за $20 000 (фото)

Опубліковано офіційні фото Haval Raptor 2025. Рамний позашляховик від Great Wall надійде в продаж до кінця першого півріччя за ціною приблизно від $20 000.

Related video

Про дешевий аналог Toyota Land Cruiser Prado розповіли на сайті CarNewsChina.

Позашляховик Haval Raptor зберіг брутальний рубаний дизайн із високим капотом, розширеними крилами та вертикальними задніми стійками. Оновлена модель пізнається за агресивнішою решіткою радіатора, прямокутними фарами і продовгуватими ліхтарями. Також пропонують нові колісні диски діаметром 18 і 19 дюймів.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Great Wall

Розміри Haval Raptor 2025:

довжина — 4800 мм;

ширина — 1950 мм;

висота — 1843 мм;

колісна база — 2738 мм;

об’єм багажника — 586-1404 л.

Важливо

Haval випустив сімейний кросовер за $19 000 із витратою 1 л/100 км (фото)

Салон Haval Raptor 2025 не показали. Усередині покращать оздоблення. Зате розкрили характеристики позашляховика.

У лінійці Haval Raptor 2025 з’явилася нова початкова модифікація з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 235 к. с. та 9-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

Позашляховик отримав новий 235-сильний турбомотор Фото: Great Wall

Як і раніше, модель пропонуватимуть у 380-сильній плагін-гібридній версії. Вона витрачає 6 л на 100 км, а запас ходу на електротязі становить 102-145 км, залежно від обраної батареї.

Усі Haval Raptor 2025 будуть повнопривідними. Кліренс позашляховика становить 200 мм, кут в'їзду — 24°, а з'їзду — 30°. Авто здатне долати броди глибиною до 560 мм.

Раніше Фокус розповідав про дешевшу альтернативу Mercedes-AMG G63 від Great Wall.

Також ми писали про 620-сильні сімейні позашляховики Chevrolet.