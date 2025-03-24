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Haval випустив сімейний кросовер за $19 000 із витратою 1 л/100 км (фото)

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Фото: Great Wall | Haval Xiaolong Max — гібридний сімейний кросовер

Недорогий кросовер Haval Xiaolong Max оснащений плагін-гібридною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с. Авто здатне проїхати до 165 км на електротязі.

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У Китаї випустили новий Haval Xiaolong Max другого покоління. Сімейний кросовер від Great Wall надходить у продаж за ціною від 138 800 до 176 800 юанів ($19 000 – 24 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Haval Xiaolong, Great Wall, кросовер Haval, новий Haval Xiaolong Fullscreen
Авто здатне проїхати до 165 км в електричному режимі
Фото: autohome.com.cn

Кросовер Haval Xiaolong Max – обтічне сімейне авто. дизайн став виразнішим, аніж у попередника: в авто висока віконна лінія, рельєфні боковини і великий спойлер на даху, а фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

салон Haval Xiaolong Max, Haval Xiaolong, Great Wall, кросовер Haval, новий Haval Xiaolong Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: autohome.com.cn

Розміри Haval Xiaolong Max:

  • довжина – 4780 мм;
  • ширина – 1895 мм;
  • висота – 1725 мм;
  • колісна база – 2810 мм.

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Передні крісла мають електропривід і розділені високим центральним тунелем. Задні сидіння мають регульований кут нахилу спинок, а об’єм багажника становить 540-1366 л.

салон Haval Xiaolong, Great Wall, кросовер Haval, новий Haval Xiaolong Fullscreen
Передні крісла розділені високим тунелем
Фото: autohome.com.cn

Новий Haval Xiaolong Max оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 114 сил та двома електромоторами потужністю 94 і 204 к. с.

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Повнопривідний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Витрата пального у комбінованому циклі становить 0,97 л/100 км.

багажник Haval Xiaolong, Great Wall, кросовер Haval, новий Haval Xiaolong Fullscreen
Об"єм багажника складає 540-1366 л
Фото: Great Wall

На вибір пропонують батареї ємністю 18,7 та 27,5 кВт∙год: запас ходу на електротязі займає 110 і 165 км, відповідно. Зарядка батареї займає 3-4 години.

До речі, нещодавно Great Wall показали потужного і недорогого конкурента Mercedes-AMG G63.

Також Фокус розповідав про доступний кросовер Mitsubishi із витратою 4,1 л на 100 км.