Haval показав недорогих та економічних конкурентів Hyundai Tucson і Santa Fe (фото)

Нові Haval Xiaolong та Xiaolong Max побудовані на сучасній платформі та багато укомплектовані. Китайські кросовери доступні виключно у гібридних версіях.

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Опубліковані фото Haval Xiaolong та Xiaolong Max. Недорогі кросовери від Great Wall офіційно презентують 18 квітня на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

У Haval Xiaolong немає решітки радіатора Фото: Great Wall

Кросовери Haval Xiaolong та Xiaolong Max розроблялися під робочими позначеннями А07 та В07. Їхня назва Xiaolong перекладається з китайської як "хоробрий дракон". Обидва авто є економічними гібридами, що заряджаються, і побудовані на сучасній платформі Lemon.

Haval Xiaolong за розмірами можна порівняти з Hyundai Tucson і Toyota RAV4 Фото: Great Wall

Новий Haval Xiaolong 2023

Кросовер Haval Xiaolong можна порівняти за габаритами з Toyota RAV4 і Hyundai Tucson. Він досягає 4 600 мм завдовжки, 1 877 мм завширшки і 1 675 мм заввишки при колісній базі 2 710 мм. Він впізнається за відсутністю решітки радіатора та Т-подібних фар.

У салоні Haval Xiaolong встановлені два великі дисплеї Фото: Great Wall

У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї, а передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Об'єм багажника дорівнює 420-1175 л. Серед опцій є панорамний дах, паркувальний автопілот і камера кругового огляду.

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Новий Haval Xiaolong 2023 оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором сумарною потужністю 190 к. с. Він може проїхати 96 км в електричному режимі.

У Haval Xiaolong Max безрамкова решітка радіатора Фото: Great Wall

Кросовер Haval Xiaolong Max

Haval Xiaolong Max більший побратим і за розмірами можна порівняти з Hyundai Santa Fe і Skoda Kodiaq. Його довжина дорівнює 4 758 мм, ширина – 1 895 мм, висота – 1 725 мм, а колісна база – 2 800 мм. Проте китайський кросовер залишається п'ятимісним. Впізнати його можна за безрамковою решіткою радіатора та Г-подібними фарами.

Haval Xiaolong Max доступний у версіях потужністю до 279 к. с. Фото: Great Wall

У салоні Haval Xiaolong Max вже три дисплеї, один із яких відведений для переднього пасажира. Серед опцій є проєкція на лобове скло, адаптивний круїз-контроль та дві бездротові зарядки для смартфонів.

На передній панелі Haval Xiaolong Max встановлені три екрани Фото: Great Wall

Новий Haval Xiaolong Max доступний у двох версіях – 190-сильної передньопривідної та 279-сильної повнопривідної. У разі розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а на електротязі можна проїхати 90 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Great Wall показали гібридний кросовер із багатою комплектацією.

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