Great Wall представили стильний гібридний кросовер з багатим оснащенням (фото)

Кросовер Wey Mocha оновився для 2023 модельного року. Автомобіль відрізняється новою зовнішністю та розширеним оснащенням.

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Китайський концерн Great Wall представив оновлений гібридний кросовер свого суббренду Wey Mocha. Про це повідомили на сайті autohome.com.cn.

Wey Mocha 2023 модельного року отримав нову стильну зовнішність та змінений інтер'єр. Попереду розташована дворівнева оптика та невелика решітка радіатора.

Позаду встановлено вузькі роздільні ліхтарі. У спойлер на двері багажника інтегровано стоп-сигнал.

На Wey Mocha встановили компактний спойлер Фото: autohome.com.cn

Також Wey доповнили оснащення свого флагманського кросовера. Модель отримала два лідари, які вбудовані у бампер. Завдяки цьому автомобіль підтримує просунуту систему автопілота.

Габарити Wey Mocha 2023:

довжина — 4881 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1690 мм;

колісна база — 2915 мм.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї та цифрова панель приладів. Також для водія та переднього пасажира доступні два підсклянники та відсік для бездротової зарядки смартфона.

Оновлена модель відрізняється новим інтер'єром Фото: autohome.com.cn

Виробник не розкрив характеристики силової установки кросовера. Відомо лише те, що Wey Mocha буде гібридом.

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Продаж оновленого Wey Mocha розпочнеться в Китаї вже наприкінці 2023 року. Початкова ціна становитиме близько 192 000 юанів (27 875 доларів).

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