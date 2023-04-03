Great Wall представили стильный гибридный кроссовер с богатым оснащением (фото)

Кроссовер Wey Mocha обновился для 2023 модельного года. Автомобиль отличается новой внешностью и расширенным оснащением.

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Китайский концерн Great Wall представил обновленный гибридный кроссовер своего суббренда Wey Mocha. Об этом сообщили на сайте autohome.com.cn.

Wey Mocha 2023 модельного года получил новую стильную внешность и измененный интерьер. Спереди расположена двухуровневая оптика и небольшая решетка радиатора.

Сзади установлены узкие раздельные фонари. В спойлер на двери багажника интегрирован стоп-сигнал.

На Wey Mocha установили компактный спойлер Фото: autohome.com.cn

Также Wey дополнили оснащение своего флагманского кроссовера. Модель получила два лидера, которые встроены в бампер. Благодаря этому автомобиль поддерживает продвинутую систему автопилота.

Габариты Wey Mocha 2023:

длина — 4881 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1690 мм;

колесная база — 2915 мм.

В интерьере установлены два больших дисплея и цифровая панель приборов. Также для водителя и переднего пассажира доступны два подстаканника и отсек для беспроводной зарядки смартфона.

Обновленная модель отличается новым интерьером Фото: autohome.com.cn

Производитель не стал раскрывать характеристики силовой установки кроссовера. Известно только то, что Wey Mocha будет гибридом.

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Продажи обновленного Wey Mocha начнутся в Китае уже в конце 2023 года. Начальная цена составит около 192 000 юаней (27 875 долларов).

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