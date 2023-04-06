Haval показал недорогих и экономичных конкурентов Hyundai Tucson и Santa Fe (фото)

Новые Haval Xiaolong и Xiaolong Max построены на современной платформе и богато оснащены. Китайские кроссоверы доступны исключительно в гибридных версиях.

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Опубликованы фото Haval Xiaolong и Xiaolong Max. Недорогие кроссоверы от Great Wall официально презентуют 18 апреля на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.

У Haval Xiaolong нет решетки радиатора Фото: Great Wall

Кроссоверы Haval Xiaolong и Xiaolong Max разрабатывались под рабочими обозначениями А07 и В07. Их название Xiaolong переводится с китайского как "храбрый дракон". Оба авто являются экономичными подзаряжаемыми гибридами и построены на современной платформе Lemon.

Haval Xiaolong по размерам сопоставим с Hyundai Tucson и Toyota RAV4 Фото: Great Wall

Новый Haval Xiaolong 2023

Кроссовер Haval Xiaolong сопоставим по габаритам с Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. Он достигает 4600 мм в длину, 1877 мм в ширину и 1675 мм в высоту при колесной базе в 2710 мм. Он узнается по отсутствию решетки радиатора и Т-образным фарам.

В салоне Haval Xiaolong установлены два больших дисплея Фото: Great Wall

В салоне на передней панели установлены два дисплея, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Объем багажника равен 420-1175 л. Среди опций есть панорамная крыша, парковочный автопилот и камеру кругового обзора.

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Новый Haval Xiaolong 2023 оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором суммарной мощностью 190 л. с. Он способен проехать 96 км в электрическом режиме.

У Haval Xiaolong Max безрамочная решетка радиатора Фото: Great Wall

Кроссовер Haval Xiaolong Max

Haval Xiaolong Max крупнее собрата и по размерам сравним с Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq. Его длина равна 4758 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1725 мм, а колесная база – 2800 мм. Тем не менее китайский кроссовер остается пятиместным. Узнать его можно по безрамочной решетке радиатора и Г-образным фарам.

Haval Xiaolong Max доступен в версиях мощностью до 279 л. с. Фото: Great Wall

В салоне Haval Xiaolong Max уже три дисплея, один из которых отведен для переднего пассажира. Среди опций есть проекция на лобовое стекло, адаптивный круиз-контроль и две беспроводные зарядки для смартфонов.

На передней панели Haval Xiaolong Max установлены три экрана Фото: Great Wall

Новый Haval Xiaolong Max доступен в двух версиях – 190-сильной переднеприводной и 279-сильной полноприводной. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а на электротяге можно проехать 90 км.

Ранее Фокус сообщал, что Great Wall показали гибридный кроссовер с богатой комплектацией.

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