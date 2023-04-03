Купеобразный дизайн и три электрические версии: каким будет новый Peugeot 3008 2024 (фото)

Новый Peugeot 3008 превратится в купе-кроссовер с динамичным дизайном. Модель предложат исключительно в гибридных и электрических версиях.

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Опубликованы первые рендеры нового Peugeot 3008. Третье поколение кроссовера представят во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Изображения создали на основе шпионских фото – кроссовер сняли во время финальных тестов. Они дают понять, что новый Peugeot 3008 кардинально изменится и станет купе-кроссовером по примеру младшей модели 408.

Презентация модели состоится в нынешнем году Фото: carscoops.com

У Peugeot 3008 2024 покатая крыша и большие углы наклона стоек. Передняя часть будет выполнена в новом стиле – с безрамочной решеткой радиатора и Г-образными диодными фарами.

Салон Peugeot 3008 будет выдержан в фирменном стиле i-Cockpit. Авто получит очень маленький руль, а виртуальную панель приборов расположат очень высоко.

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Перемены не ограничатся дизайном. Кроссовер Peugeot 3008 2024 будет построен на новой платформе ЕМР2 и станет крупнее. Базовый вариант получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой – суммарная отдача составит 136 л. с. К слову, с недавних пор его ставят на Peugeot 3008 нынешнего поколения.

Прототипы Peugeot 3008 сейчас проходят тесты Фото: carscoops.com

Ожидаются и подзаряжаемые гибриды Peugeot 3008 с передним и полным приводом. Кроме того, впервые появится электромобиль Peugeot e-3008 – его предложат в трех разных версиях.

Вслед за 3008 последует и его старший брат Peugeot 5008. Его должны показать в середине 2024 года.

Также Фокус сообщал, что в Украине появится новый Peugeot e-2008 — первый электрокроссовер французской марки.