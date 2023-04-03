Купеподібний дизайн та три електричні версії: яким буде новий Peugeot 3008 2024 (фото)

Новий Peugeot 3008 перетвориться на купе-кросовер з динамічним дизайном. Модель запропонують виключно у гібридних та електричних версіях.

Related video

Опубліковано перші рендери нового Peugeot 3008. Третє покоління кросовера представлять у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Зображення було створено на основі шпигунських фото – кросовер зняли під час фінальних тестів. Вони дають можливість зрозуміти, що новий Peugeot 3008 кардинально зміниться і стане купе-кросовером на кшталт молодшої моделі 408.

Презентація моделі відбудеться цього року Фото: carscoops.com

У Peugeot 3008 2024 похилий дах і великі кути нахилу стійок. Передня частина буде виконана в новому стилі – з безрамковою решіткою радіатора та Г-подібними діодними фарами.

Салон Peugeot 3008 буде витриманий у фірмовому стилі i-Cockpit. Авто отримає дуже маленьке кермо, а віртуальну панель приладів розташують дуже високо.

Важливо

В Україні з'явиться недорогий рамний пікап Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Зміни не обмежаться дизайном. Кросовер Peugeot 3008 2024 буде побудований на новій платформі ЕМР2 і стане більшим. Базовий варіант отримає 1,2-літровий бензиновий турбомотор з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою — сумарна віддача становитиме 136 к. с. До речі, віднедавна його ставлять на Peugeot 3008 нинішнього покоління.

Прототипи Peugeot 3008 зараз проходять тести Фото: carscoops.com

Очікуються гібриди Peugeot 3008 з переднім і повним приводом. Крім того, вперше з'явиться електромобіль Peugeot e-3008 – його запропонують у трьох різних версіях.

Після 3008 зміниться і його старший брат Peugeot 5008. Його мають показати у середині 2024 року.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться новий Peugeot e-2008 – перший електрокросовер французької марки.